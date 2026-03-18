Métamorphose : OTTO + Keravec + Al Zouhir + Regardin – Saison Pannonica Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 19:30 –

Gratuit : non 5 € à 12 € en prévente : Plein : 12 € / Réduit : 10 € / Petit Chat Fidèle : 7 € / Très Réduit : 5 €L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2€ Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Métamorphose : Ce soir, Pannonica ne sera plus tout à fait le même. En passant la porte, là où bruissent d’ordinaire les notes des artistes et les murmures du public, quelque chose va se produire : une transformation éphémère, une soirée où l’espace lui-même, intérieur comme extérieur, deviendra le protagoniste d’une expérience réinventée. Ce soir, Pannonica ne sera pas seulement un lieu de concert mais un espace vivant. OTTO : OTTO c’est une musique minimaliste dans le vocabulaire et intense dans son énergie. Les trois musiciens jouent du même instrument : le tapan, une percussion bulgare à seulement deux sons de peaux et des percussions métalliques (gong, plaque de bronze). À travers des décalages successifs d’un tapan sur l’autre, la palette sonore parait limitée, elle laisse pourtant jaillir des polyrythmies de plus en plus complexes.> Camille Emaille, Gabriel Valtchev, Pol Small : tapan, percussions Erwan Keravec : Après avoir exploré toutes les facettes de la musique bretonne traditionnelle, puis tous ses liens possibles avec la musique contemporaine, Erwan Keravec propose une approche plus intime de l’instrument — ici, du moins, une approche contemplative.> Erwan Keravec : cornemuse Karam Al Zouhir : La musique de l’altiste syrien se développe comme un conte déraciné traversant les continents et les reliant entre eux. Porté par la singularité et l’authenticité de l’alto, développant un timbre boisé, un ton doux, une profondeur vibrante et narratrice, la musique de Karam Al Zouhir évoque les récits du voyage d’un poète et d’un musicien qui n’ont cessé de vivre loin de chez eux.> Karam Al Zouhir : violon alto, voix Alan Regardin : Alan Regardin explore la nature du son et ses espaces vibratoires dans le domaine de la musique expérimentale, notamment par le biais de systèmes d’accordage spécifiques. Après plusieurs albums, le compositeur élabore un nouveau dispositif dans lequel l’électronique et la trompette évoluent dans une musique minimale et contemplative propice à l’introspection.> Alan Regardin : synthétiseur modulaire, électronique, trompette Concerts debout Ouverture des portes à 18h30 – Concerts à 19h30

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Pannonica et trouvez le meilleur itinéraire

