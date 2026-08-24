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Métamorphose Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

vendredi 9 octobre 2026 · Place de l'Abbé de Saint-Pierre · Saint-Pierre-Église

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place de l'Abbé de Saint-Pierre
Adresse
Halle 901
Ville
50330 Saint-Pierre-Église
Département
Manche
Tarif

Saint-Pierre-Église

Métamorphose

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :
2026-10-09

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Durée 1h20
Âge 7 ans +

Camille est un enfant de la neige, venu d’on ne sait où ! Il grandit entouré d’amour et d’affection chez un couple de vieux paysans sans enfant. Dans ce monde rural profondément enraciné sur ce plateau calcaire, tout semble appartenir au domaine du rationnel. Pourtant… Les évènements qui vont jalonner la vie de Camille appartiennent à un autre monde… C’est peut-être pour cela qu’il deviendra un homme des terres et des bois, un peintre de la quintessence, un oiseau rare et peut-être immortel.   .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10 

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English : Métamorphose

L’événement Métamorphose Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-08-24 par CD50 Culture

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