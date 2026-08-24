Métamorphose Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église
vendredi 9 octobre 2026 · Place de l'Abbé de Saint-Pierre · Saint-Pierre-Église
Informations pratiques
Saint-Pierre-Église
Métamorphose
Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 21:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Durée 1h20
Âge 7 ans +
Camille est un enfant de la neige, venu d’on ne sait où ! Il grandit entouré d’amour et d’affection chez un couple de vieux paysans sans enfant. Dans ce monde rural profondément enraciné sur ce plateau calcaire, tout semble appartenir au domaine du rationnel. Pourtant… Les évènements qui vont jalonner la vie de Camille appartiennent à un autre monde… C’est peut-être pour cela qu’il deviendra un homme des terres et des bois, un peintre de la quintessence, un oiseau rare et peut-être immortel. .
Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Métamorphose
L’événement Métamorphose Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-08-24 par CD50 Culture
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