Métamorphoses, chimères et autres fantaisies Espace Chapon Paris

Chaque

artiste, à sa façon, amorce un voyage au sein de rêveries, de

métamorphoses animales ou humaines, jouant avec des mythes connus comme

ceux d’Ovide chez Valérie Belmokhtar ou créant leurs propres chimères

comme Thibault Laget-Ro ; évoquant des éléments de leur histoire

personnelle telles celles d’Atsuko Ishii ou de Xecon Uddin. Samir M.

Zoghby, disparu cette année, artiste de l’art brut, a offert un ensemble

de dessins d’oiseaux anthropomorphes, à la fois colorés, amusés,

caricatures de nos contemporains.

Véronique Pineau érige en

sculptures – telles des pièces montées – une vaisselle oubliée, avec un

regard amusé sur le quotidien sublimé par cette transformation. Violaine

Laveaux, nouvelle artiste présentée à la galerie, nous fera miroiter

une célèbre métamorphose, celle par le regard donné. Ou comment la

Méduse nous pétrifie …

Exposition dans le cadre du parcours de La Semaine des Galeries Parisiennes de l’estampe et du dessin. Événement parrainé par le Ministère de la Culture

Valérie Belmokhtar, gravure pointe sèche et broderie /

Atsuko Ishii, gravure eau-forte /

Thibault Laget-Ro, linogravure /

Violaine Laveaux, sculpture /

Véronique Pineau, sculpture /

Xecon Uddin, cyanotype et dessin /

Samir M. Zhogby, dessin

L’exposition « Métamorphoses, chimères et autres fantaisies » présente une sélection d’artistes contemporains de la galerie.

Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-08T00:59:59+01:00

Date(s) :

Espace Chapon 17, rue Chapon 75003 Paris

https://www.nathaliebereau.com https://www.facebook.com/galerienathaliebereau/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/galerienathaliebereau/?locale=fr_FR