Métamorphoses : concert lyrique Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Dans le cadre de sa saison » Équilibre, déséquilibre – Sur un fil… », le conservatoire Georges Bizet du 20ème arrondissement propose un concert lyrique autour du thème de la métamorphose. Transformation physique, mais aussi intérieure : du vivant vers la mort, de l’innocence vers l’expérience, de l’absence vers l’idéalisation, de la douleur vers la sublimation poétique.

Avec écoute de disques issus des collections patrimoniales de la Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre : lecture de 78 tours sur gramophone à pavillon.

Par les élèves des classes de chant de Claire Bournez et Luc Bertin-Hugault.

Au piano : Olivier Cangelosi et Sylvain Combaluzier.

Mélodies, lieder et airs d’opéras de Mozart, Beethoven, Schubert, Bellini, Gounod, Brahms, Massenet, Debussy, Hahn.

« Métamorphoses » : concert lyrique du conservatoire Georges Bizet du 20ème arrondissement

Le vendredi 13 mars 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public.

2026-03-13T19:30:00+01:00

2026-03-13T21:30:00+01:00

2026-03-13T18:30:00+02:00_2026-03-13T20:30:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris



