Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Quand les objets font leur show ! œuvres et photos de Gilbert Legrand.

Gilbert Legrand est un peintre-sculpteur singulier il aime révéler la vie secrète des petites choses. Designer de formation, il a ainsi conçu des pièces uniques, à partir d’ustensiles, d’outils ou d’objets du quotidien qu’il métamorphose par la magie de son pinceau. Son imagination et son talent n’ont pas de limites on rit, on s’étonne, on est ému, épaté et au final conquis ! Il est l’auteur de plusieurs albums aux éditions Sarbacane Le grand show des petites choses, Les petites choses à New York, Trésors surprises, Héros surprises, Animaux surprises.

L’exposition, conçue par ses soins, mélange des oeuvres originales et des tirages photographiques, ainsi qu’un jeu

pour prolonger la découverte et s’amuser.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.

Entrée libre et gratuite aux jours et heures d’ouverture du Passage lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h et samedi 9h-12h et 14h-16h. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

