Métamorphoses – Exposition de Yu Jen-chih Galerie Robet Dantec – art contemporain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 14:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Après son exposition remarquée en 2024 au Couvent des Cordeliers pour le Festival Off d’Avignon (Commissaire Morgan Labar) où il présentait des oeuvres monumentales, puis ses deux grandes expositions personnelles en 2025, au Musée d’art moderne et contemporain Bernard Boesch de La Baule (Commissaire Philippe Larue) et au Centre d’art et de culture Tariria à Van en Turquie (Commissaire Kay Ngee Tan Architects, Singapour / Londres / Istanbul), YU Jen-chih nous invite cette fois-ci à une proposition intimiste qui marque un tournant dans l’oeuvre de l’artiste. Ces nouveaux dessins, gravures et peintures présentés dans l’exposition « Métamorphoses » témoignent de la volonté d’un retour à la retenue. Les dessins s’apparentent à des phrasés à l’encre, à la gouache et au fusain, tandis que les peintures à l’huile sur toile semblent être des fragments tirés des symphonies picturales des gigantesques formats auxquels il nous avait habitués jusque-là. Exposition du 7 novembre au 23 décembre 2025 :du mardi au samedi de 14h à 19hle matin sur rendez-vous : contact@galerierobetdantec.com> La Galerie sera fermée du 18 au 23 novembre 2025 à l’occasion de Luxembourg Art Week. Vernissage de l’exposition le jeudi 6 novembre 2025 de 18h à 21h, en présence de l’artiste

Galerie Robet Dantec – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

