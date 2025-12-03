Métamorphoses ordinaires Centre Culturel La Marchoise Gençay 3 – 24 décembre Entrée libre

Collage et peintures d’Olivier Aucher

Laissez parler les ptits papiers, tous ces fragments découpés mis côte à côte

Qui commencent à s’animer, prendre vie, respirer

Dans leur rencontre, un visage-paysage apparaît

Hors des canons, hors des normes, au delà du fond ou de la forme

Le visage comme un espace de voyages.

Où les collages se croisent, se superposent

Ici, rien ne se perd, rien ne se crée…tout est métamorphose !

**INAUGURATION Dimanche 14 Décembre à 11h30**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-24T16:00:00.000+01:00

05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com https://cc-lamarchoise.com/expositions/

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne