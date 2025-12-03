Métamorphoses ordinaires Centre Culturel La Marchoise Gençay
Métamorphoses ordinaires Centre Culturel La Marchoise Gençay mercredi 3 décembre 2025.
Métamorphoses ordinaires Centre Culturel La Marchoise Gençay 3 – 24 décembre Entrée libre
Collage et peintures d’Olivier Aucher
Laissez parler les ptits papiers, tous ces fragments découpés mis côte à côte
Qui commencent à s’animer, prendre vie, respirer
Dans leur rencontre, un visage-paysage apparaît
Hors des canons, hors des normes, au delà du fond ou de la forme
Le visage comme un espace de voyages.
Où les collages se croisent, se superposent
Ici, rien ne se perd, rien ne se crée…tout est métamorphose !
**INAUGURATION Dimanche 14 Décembre à 11h30**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-03T09:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-24T16:00:00.000+01:00
1
05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com https://cc-lamarchoise.com/expositions/
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne