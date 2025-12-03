Métamorphoses Ordinaires. Centre Culturel La Marchoise Gençay
Métamorphoses Ordinaires. Centre Culturel La Marchoise Gençay mercredi 3 décembre 2025.
Métamorphoses Ordinaires.
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-03
Découvrez l’exposition Métamorphoses Ordinaires d’Olivier Aucher. Vernissage le 14 décembre à 11h30. Un rendez-vous à ne pas manquer. .
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
English : Métamorphoses Ordinaires.
L’événement Métamorphoses Ordinaires. Gençay a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou