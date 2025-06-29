Métamorphoses Théâtre de l’Arlequin Morsang-sur-Orge

Métamorphoses Samedi 20 décembre, 20h30 Théâtre de l’Arlequin Essonne

réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-20T20:30:00 – 2025-12-20T21:30:00

Fin : 2025-12-20T20:30:00 – 2025-12-20T21:30:00

Métamorphoses

d’après Ovide, adaptation de Christine Nissim et Gerold Schumann

dès 6 ans

Les dieux sont capricieux. Dans leur entourage, on se retrouve transformé en génisse, en dauphin ou en arbre pour un coup de foudre ou de colère : Io, Phaéton ou Dryope, autant de victimes de leurs passions ou de celles de l’Olympe.

De ces divines métamorphoses, l’homme a fait des mythes, et Ovide de la poésie. Si le propos est cruel, la mise en scène démultiplie les rôles, alterne récits et dialogues et rappelle que tout cela est un jeu… Ou presque.

interprétation, Nathalie Bastat et Frédéric Baron / mise en scène, Gerold Schumann / scénographie et costumes, Olivier Bruchet / lumières, Uwe Backhaus

Création 2001, re-création 2008

Re-création 2023

Théâtre de l’Arlequin 35 rue Jean Raynal, 91390 Morsang sur Orge Morsang-sur-Orge 91390 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 25 49 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-arlequin.fr »}]

Théâtre de la vallée, Direction artistique : Gerold Schumann théâtre spectacle

©PSingier