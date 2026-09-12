Informations pratiques

Lannion

Météo-France Visite du centre de météorologie spatiale

Avenue de Lorraine Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-29 11:30:00

Date(s) :

2026-10-20

La visite du site de Lannion vous permettra d’avoir une présentation générale des activités opérationnelles du centre de Météorologie Spatiale ainsi que des travaux de recherche fait à Lannion. Vous aurez aussi l’occasion de découvrir son parc d’antennes et sa salle de supervision de la production.

Déroulé de la visite Présentation générale des activités du Centre de Météorologie spatiale puis Visite du parc d’antennes et de la salle de supervision de la production.

Points forts de la visite

– un centre unique en France ;

– expertise scientifique et technologie de renommée internationale ;

– visualisation de belles images de la terre vue de l’espace.

Visite autorisée à partir de 10 ans. .

Avenue de Lorraine Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Météo-France Visite du centre de météorologie spatiale Lannion a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose