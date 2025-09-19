Météors Cameo Saint Sébastien Nancy

Météors Vendredi 19 septembre, 20h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:15:00 – 2025-09-19T22:04:00

Fin : 2025-09-19T20:15:00 – 2025-09-19T22:04:00

En présence de Hubert Charuel, réalisateur

dans le cadre de Ciné Cool

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=3E8YN »}]

Avant-première – Diagonale du vide. Mika et Dan ont beaucoup de rêves mais peu de chance. Après un nouveau plan raté de Dan, ils se retrouvent à bosser pour Tony, leur meilleur ami, devenu roi du B… Cameo Saint Sébastien Météors