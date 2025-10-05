METEORS Dimanche 5 octobre Brides-les-Bains
METEORS Dimanche 5 octobre Brides-les-Bains dimanche 5 octobre 2025.
METEORS Dimanche 5 octobre
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-05 14:30:00
fin : 2025-10-05 16:30:00
2025-10-05
METEORS
Avant première
De Hubert CHARUEL et CLAUDE LE PAPE
Avec Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI et Salif CISSÉ
Date de sortie en salle 8 octobre 2025
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
METEORS
Preview
By Hubert CHARUEL and CLAUDE LE PAPE
With Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI and Salif CISSÉ
Release date: October 8, 2025
German :
METEORS
Vorpremiere
Von Hubert CHARUEL und CLAUDE LE PAPE
Mit Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI und Salif CISSÉ
Datum des Kinostarts: 8. Oktober 2025
Italiano :
METEORI
Anteprima
Di Hubert CHARUEL e CLAUDE LE PAPE
Con Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI e Salif CISSÉ
Data di uscita: 8 ottobre 2025
Espanol :
METEOROS
Vista previa
Por Hubert CHARUEL y CLAUDE LE PAPE
Con Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI y Salif CISSÉ
Fecha de estreno: 8 de octubre de 2025
