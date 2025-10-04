METEORS Samedi 4 octobre Brides-les-Bains

METEORS Samedi 4 octobre Brides-les-Bains samedi 4 octobre 2025.

METEORS Samedi 4 octobre

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 17:30:00

fin : 2025-10-04 19:30:00

Date(s) :

2025-10-04

METEORS

Avant première



De Hubert CHARUEL et CLAUDE LE PAPE

Avec Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI et Salif CISSÉ



Date de sortie en salle 8 octobre 2025

.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

METEORS

Preview



By Hubert CHARUEL and CLAUDE LE PAPE

With Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI and Salif CISSÉ



Release date: October 8, 2025

German :

METEORS

Vorpremiere



Von Hubert CHARUEL und CLAUDE LE PAPE

Mit Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI und Salif CISSÉ



Datum des Kinostarts: 8. Oktober 2025

Italiano :

METEORI

Anteprima



Di Hubert CHARUEL e CLAUDE LE PAPE

Con Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI e Salif CISSÉ



Data di uscita: 8 ottobre 2025

Espanol :

METEOROS

Vista previa



Por Hubert CHARUEL y CLAUDE LE PAPE

Con Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI y Salif CISSÉ



Fecha de estreno: 8 de octubre de 2025

L’événement METEORS Samedi 4 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains