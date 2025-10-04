METEORS Samedi 4 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 17:30:00
fin : 2025-10-04 19:30:00

Date(s) :
2025-10-04

METEORS
Avant première

De Hubert CHARUEL et CLAUDE LE PAPE  
Avec Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI et Salif CISSÉ  

Date de sortie en salle 8 octobre 2025
  .

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

METEORS
Preview

By Hubert CHARUEL and CLAUDE LE PAPE
With Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI and Salif CISSÉ

Release date: October 8, 2025

German :

METEORS
Vorpremiere

Von Hubert CHARUEL und CLAUDE LE PAPE
Mit Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI und Salif CISSÉ

Datum des Kinostarts: 8. Oktober 2025

Italiano :

METEORI
Anteprima

Di Hubert CHARUEL e CLAUDE LE PAPE
Con Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI e Salif CISSÉ

Data di uscita: 8 ottobre 2025

Espanol :

METEOROS
Vista previa

Por Hubert CHARUEL y CLAUDE LE PAPE
Con Paul KIRCHER, Idir AZOUGLI y Salif CISSÉ

Fecha de estreno: 8 de octubre de 2025

