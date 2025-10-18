Méthode Feldenkrais Avec Catherine Dubois Le Hangar Loretz-d’Argenton

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Tarif : 130 – 130 – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2026-01-17

2025-10-18 2025-11-08 2025-12-13 2026-01-17 2026-02-28 2026-03-14 2026-04-04 2026-05-30 2026-06-20

Atelier animé par Catherine Dubois.

Redécouvrir le plaisir de bouger avec aisance. Les séances collectives dirigées par la parole, invitent à explorer des mouvements simples, variés, inhabituels. Chaque participant explore en mouvement à son rythme.

Plusieurs formules disponibles

– les samedis feldenkrais

– les stages

– les cours en ligne tous les mardis de 18h30 à 19h30 du 16/09 au 30/06/2026 .

Le Hangar 303 Rue Georges Gaudicheau Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 03 78 inex93@free.fr

