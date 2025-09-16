MÉTHODE PILATES ANNUEL Villefort

Halle des Sports Villefort Lozère

Tarif : 60 – 60 – EUR

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

2025-09-16 2025-09-17 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-15

La méthode Pilates…une gymnastique en douceur mais en profondeur pour améliorer la force, la souplesse, l’équilibre, la coordination et la posture.

Tous les mardis à 9h ; 10h30; 14h; 16h; 17h45; 19h15 et les mercredis à 17h30

Tarif abonnement à l’année 150 € ou 60€/trimestre + adhésion foyer (13€)

Tous les mardis à 9h -10h00; 17h45-18H45; 19h15-20h15et les mercredis 17h30-18h30

Toutes les séances sont adaptées au rythme et aux capacités de chaque personne.

Renseignements et inscription auprès de Valérie 06.87.18.31.87 .

Halle des Sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87

English :

The Pilates method…gentle but profound gymnastics to improve strength, flexibility, balance, coordination and posture.

Every Tuesday at 9 a.m.; 10.30 a.m.; 2 p.m.; 4 p.m.; 5.45 p.m.; 7.15 p.m. and Wednesdays at 5.30 p.m

Price: yearly subscription: 150? or 60? /quarter + household membership (13?)

German :

Die Pilates-Methode…eine sanfte, aber tiefgehende Gymnastik zur Verbesserung von Kraft, Flexibilität, Gleichgewicht, Koordination und Haltung.

Jeden Dienstag um 9 Uhr, 10:30 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 17:45 Uhr, 19:15 Uhr und mittwochs um 17:30 Uhr

Preis: Jahresmitgliedschaft: 150 ? oder 60 /Quartal + Mitgliedschaft im Verein (13 ?)

Italiano :

Il metodo Pilates… una forma di ginnastica dolce ma profonda, studiata per migliorare forza, flessibilità, equilibrio, coordinazione e postura.

Ogni martedì alle: 9.00; 10.30; 14.00; 16.00; 17.45; 19.15 e mercoledì alle 17.30

Prezzo: abbonamento annuale: 150 ? o 60 ? /trimestre + abbonamento famiglia (13?)

Espanol :

El método Pilates… una forma suave pero profunda de gimnasia diseñada para mejorar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y la postura.

Todos los martes a las 9h; 10h30; 14h; 16h; 17h45; 19h15 y los miércoles a las 17h30

Precio: abono anual: 150€ o 60€ /trimestre + abono familiar (13€)

