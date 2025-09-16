MÉTHODE PILATES ANNUEL Villefort
Halle des Sports Villefort Lozère
La méthode Pilates
Tous les mardis 9h -10h30; 14h; 16h; 17h45; 18h45 ou 19h15 20h15 et les mercredis à 17h30
Méthode atout santé mardi 10h30-11h30 I Méthode avec chaise mardi 14h-15h ou 16h-17h
Tarif abonnement à l’année 150 € ou 60€/ trimestre + adhésion foyer rural de Pourcharesses
La méthode Pilates…une gymnastique en douceur mais en profondeur pour améliorer la force, la souplesse, l’équilibre, la coordination et la posture
Tous les mardis à 9h 10h00 ou 17h45- 18h45 ou 19h15 -20h15
les mercredis 17h30 -18h30
METHODE PILATE ATOUT SANTE
Mardi 10h30-11h30
METHODE ADAPTEE AVEC CHAISE
mardi 14h-15h ou 16h-17h
Toutes les séances sont adaptées au rythme et aux capacités de chaque personne.
Tarif abonnement à l’année 150 € ou 60€/ trimestre
+ adhésion foyer (13€)
Renseignements et inscription auprès de Valérie 06.87.18.31.87 .
Halle des Sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87
English :
The Pilates method
Every Tuesday: 9h -10h30; 14h; 16h; 17h45; 18h45 or 19h15 20h15 and Wednesdays at 17h30
Méthode atout santé Tuesday 10h30-11h30 I Chair method Tuesday 14h-15h or 16h-17h
Fees: yearly subscription: 150 ? or 60 ? / quarter + membership foyer rural de Pourcharesses
German :
Die Pilates-Methode
Jeden Dienstag: 9 10.30 Uhr; 14 16 Uhr; 17.45 18.45 Uhr oder 19.15 20.15 Uhr und mittwochs um 17.30 Uhr
Methode atout santé: Dienstag: 10.30-11.30 Uhr I Methode mit Stuhl: Dienstag 14-15 Uhr oder 16-17 Uhr
Tarif: Jahresabonnement: 150 ? oder 60?/Trimester + Mitgliedschaft im ländlichen Verein von Pourcharesses
Italiano :
Il metodo Pilates
Ogni martedì: 9h -10h30; 14h; 16h; 17h45; 18h45 o 19h15 20h15 e mercoledì alle 17h30
Metodo Health asset: martedì: 10.30-11.30 I Metodo Chair: martedì 14.00-15.00 o 16.00-17.00
Prezzi: abbonamento annuale: 150 € o 60 € a trimestre + iscrizione al Foyer Rural de Pourcharesses
Espanol :
El método Pilates
Todos los martes: 9h -10h30; 14h; 16h; 17h45; 18h45 o 19h15 20h15 y los miércoles a las 17h30
Método Health asset: los martes: de 10h30 a 11h30 I Método Chair: los martes de 14h00 a 15h00 o de 16h00 a 17h00
Precios: abono anual: 150€ o 60€ por trimestre + afiliación al Foyer Rural de Pourcharesses
