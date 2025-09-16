MÉTHODE PILATES ATOUT SANTE ANNUEL Villefort

MÉTHODE PILATES ATOUT SANTE ANNUEL Villefort mardi 16 septembre 2025.

MÉTHODE PILATES ATOUT SANTE ANNUEL

Halle des Sports Villefort Lozère

Tarif : 60 – 60 – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14

La méthode Pilates…une gymnastique en douceur mais en profondeur pour améliorer la force, la souplesse, l’équilibre, la coordination et la posture.Les séances sont adaptées au rythme et aux capacités de chaque personne.

Tous les mardis à 10h30-11H30

Tarif abonnement à l’année 150 € ou 60€/ trimestre + adhésion foyer (13€)

Renseignements et inscription auprès de Valérie 06.87.18.31

Halle des Sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87

English :

The Pilates method…a gentle yet profound form of gymnastics to improve strength, flexibility, balance, coordination and posture.sessions are adapted to each person’s pace and ability.

Every Tuesday at 10.30am-11.30am

Price: yearly subscription: 150? or 60? / quarter + household membership (13?)

Information and registration with Valérie 06.87.18.31

German :

Die Pilates-Methode…eine sanfte, aber tiefgehende Gymnastik zur Verbesserung von Kraft, Flexibilität, Gleichgewicht, Koordination und Körperhaltung.Die Sitzungen werden an den Rhythmus und die Fähigkeiten jeder Person angepasst.

Jeden Dienstag um 10.30-11.30 Uhr

Preis: Jahresmitgliedschaft: 150 Euro oder 60 Euro pro Quartal + Mitgliedschaft im Verein (13 Euro)

Informationen und Anmeldung bei Valérie 06.87.18.31

Italiano :

Il metodo Pilates è una forma di ginnastica dolce ma profonda, studiata per migliorare forza, flessibilità, equilibrio, coordinazione e postura.

Ogni martedì alle 10.30-11.30

Prezzo: abbonamento annuale: € 150 o € 60/trimestre + abbonamento famiglia ( € 13)

Informazioni e iscrizioni presso Valérie 06.87.18.31

Espanol :

El método Pilates es una forma suave pero profunda de gimnasia diseñada para mejorar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación y la postura.

Todos los martes a las 10.30-11.30

Precio: abono anual: 150 euros o 60 euros/trimestre + abono familiar (13 euros)

Información e inscripciones con Valérie 06.87.18.31

