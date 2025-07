Méthode Zentangle Maison du Tourisme Vesoul

Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 16:00:00

2025-07-05

Découvrez la méthode Zentangle, un art méditatif qui allie relaxation et créativité. Accessible à tous, cet atelier vous invite à explorer le dessin libre et répétitif pour favoriser la concentration, le bien-être et l’expression artistique. .

Maison du Tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

