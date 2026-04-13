Métier d’Art : tailleur de Pierres à Maizières, Eglise Saint Pierre, Maizières

Métier d’Art : tailleur de Pierres à Maizières Samedi 30 mai, 16h00 Eglise Saint Pierre Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:00:00+02:00

De 16h à 21h, venez découvrir un tailleur de pierres qui vous présentera du matériel ancien pour la taille des pierres. Il présentera également des photos de réalisations, expliquera l’histoire de la pierre utilisée pour notre belle église Saint Pierre. Un apport sera également fait sur l’importance du dessin en 3D pour ce métier d’Art. Enfin, vous assisterez à une démonstration et si vous le souhaitez, vous pourrez vous essayer à la taille de la pierre.

Vous pourrez aussi découvrir une exposition de 14 photos sur l’église Saint Pierre.

Eglise Saint Pierre Eglise Saint PierrePas de descriptionMAIZIERES Maizières 14190 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0658378989 »}]

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