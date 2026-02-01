Métier du jeu vidéo narrative Designer Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Métier du jeu vidéo narrative Designer

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Thibault Lageyre est l’un des narrative designers du jeu vidéo Vampyr. Il viendra partager son parcours dans l’industrie du jeu vidéo, son expérience dans la création de l’univers narratif du jeu ainsi que sa vision de ce métier aussi passionnant que complexe. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

