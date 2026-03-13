Métiers d’antan

143 rue Colbert Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Au programme de cette journée exceptionnelle, tous les artisans du Musée seront réunis pour partager leur savoir-faire. Profitez de cette dernière occasion pour découvrir leurs métiers et embarquez pour un circuit en calèche au cœur du Musée.

Rendez-vous à partir de 10 h

Réservation obligatoire

Durée toute la journée

Public tout public

Toutes les animations sont comprises dans le trafif d’entrée au Musée

Au programme de cette journée exceptionnelle, tous les artisans du Musée seront réunis pour partager leur savoir-faire. Profitez de cette dernière occasion pour découvrir leurs métiers et embarquez pour un circuit en calèche au cœur du Musée.

Rendez-vous à partir de 10 h

Réservation obligatoire

Durée toute la journée

Public tout public

Toutes les animations sont comprises dans le trafif d’entrée au Musée .

143 rue Colbert Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 25 museedepleinair@lillemetropole.fr

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English :

On this exceptional day, all the Museum’s craftspeople will be on hand to share their expertise. Take advantage of this last opportunity to discover their trades, and embark on a horse-drawn carriage tour through the heart of the Museum.

Meeting point: from 10 a.m

Reservations required

Duration: all day

Public: all

All activities included in Museum admission fee

L’événement Métiers d’antan Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme