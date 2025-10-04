Métiers d’Art à La Cassine Couvent des Cordeliers Vendresse

Métiers d’Art à La Cassine Couvent des Cordeliers Vendresse samedi 4 octobre 2025.

Métiers d’Art à La Cassine

Couvent des Cordeliers 9 Rue du Couvent des Cordeliers Vendresse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

Exposition d’artisanat d’art avec une vingtaine d’exposants lutherie, ébénisterie, tissage, vitrail,bijoux, céramique, … Samedi 4 octobre de 14h à 18h Contes avec Céline Menoncin Dimanche 5 octobre de 10h à 18h Musique médiévale avec le groupe Eirdan « Les Ailes d’Arduinna » Participation d’un Fauconnier qui présentera son métier et ses animaux. Entrée gratuite Buvette sur place

.

Couvent des Cordeliers 9 Rue du Couvent des Cordeliers Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 58 37 bijoux.mercier@orange.fr

English :

Arts and crafts exhibition with some twenty exhibitors: violin making, cabinet making, weaving, stained glass, jewelry, ceramics, etc. Saturday, October 4, 2 pm to 6 pm: Storytelling with Céline Menoncin Sunday, October 5, 10 am to 6 pm: Medieval music with the Eirdan group « Les Ailes d’Arduinna » Participation of a Falconer who will present his craft and his animals. Free admission Refreshments on site

German :

Ausstellung von Kunsthandwerk mit rund 20 Ausstellern: Geigenbau, Tischlerei, Weberei, Glasmalerei,Schmuck, Keramik, … Samstag, 4. Oktober, 14-18 Uhr: Märchen mit Céline Menoncin Sonntag, 5. Oktober, 10-18 Uhr: Mittelalterliche Musik mit der Gruppe Eirdan « Les Ailes d’Arduinna » Teilnahme eines Falkners, der seinen Beruf und seine Tiere vorstellt. Freier Eintritt Getränke vor Ort

Italiano :

Mostra di arti e mestieri con una ventina di espositori: liuteria, ebanisteria, tessitura, vetrate, gioielli, ceramiche, ecc. Sabato 4 ottobre dalle 14.00 alle 18.00: Narrazione di storie con Céline Menoncin Domenica 5 ottobre dalle 10.00 alle 18.00: Musica medievale con il gruppo di Eirdan « Les Ailes d’Arduinna » Un falconiere presenterà il suo mestiere e i suoi animali. Ingresso libero Rinfresco in loco

Espanol :

Exposición de artesanía con una veintena de expositores: fabricación de violines, ebanistería, tejidos, vidrieras, joyería, cerámica, etc. Sábado 4 de octubre de 14:00 a 18:00: Cuentacuentos con Céline Menoncin Domingo 5 de octubre de 10:00 a 18:00: Música medieval con el grupo eirdan « Les Ailes d’Arduinna » Un cetrero presentará su oficio y sus animales. Entrada gratuita

L’événement Métiers d’Art à La Cassine Vendresse a été mis à jour le 2025-09-09 par Ardennes Tourisme