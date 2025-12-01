Métiers d’Art Boutique éphémère Salle du centre du goût ( près de l’office du tourisme) La Clayette

Métiers d’Art Boutique éphémère

Salle du centre du goût ( près de l'office du tourisme) 3 route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire

Début : 2025-12-16 10:00:00

fin : 2025-12-28 12:30:00

2025-12-16

Les Artisans du Brionnais vous proposent une boutique éphémère à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Dix artisans d’art locaux exposent leurs créations, de quoi trouver des cadeaux originaux. L’atelier Lunik et Francine Vaizand créent de la poterie utilitaire, Françoise Marteau des luminaires en céramique ajourée, Emmane des objets de décoration en porcelaine et métal, la Fabrique Pluriel des articles en bois massif pour la maison, Lucie Lorton des bijoux fantaisie en verre colorée, Rachel Schlumberger des bijoux en plumes ainsi que des sculptures animalières en métal, Bulle de Nine des accessoires de mode, chapeaux, écharpes… Irina Marajeva de la laine feutrée et Pascale Grisard des luminaires et décorations pour votre intérieur. .

Salle du centre du goût ( près de l'office du tourisme) 3 route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

