Métiers d’art et inclusion Museon Arlaten musée de Provence Arles

Arles

Métiers d’art et inclusion

Samedi 11 avril 2026 de 14h à 17h. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre des Journées des métiers d’art et des Journées nationales Tourisme et handicap, le Museon Arlaten vous propose un après-midi autour de l’artisanat textile.

L’après-midi associera collections du musée et créations en ateliers par des personnes en situation de handicap.

Organisé avec Parcours Handicap 13, Pays d’Arles.



Le programme sera riche stands, projections, témoignages, atelier de fabrication d’une bourse.

– Le Museon Arlaten mettra en lumière durant cette Journée ses collections d’artisanat textile, notamment les accessoires de costume réalisés à la main entre le 18ème et le 19ème siècle.

– Un stand tenu par Charlotte Trottier-Pistien, couturière, et Regina Pastotter, médiatrice du musée, proposera des informations sur les collections, une présentation des techniques de couture à la main ainsi qu’un atelier de fabrication d’une petite bourse que les visiteurs pourront emporter.

– D’autres stands présenteront des créations artisanales, des objets fabriqués lors d’ateliers effectués au Foyer Mas Saint Pierre ou encore des réalisations d’intervenants comme Jean-Marie Marbet, créateur textile. TEDO#7 (Tous égaux derrière l’objectif) proposera une projection d’images faites lors des ateliers au Mas Saint Pierre, l’association GEM comprendre pour savoir présentera des peintures…

Cette après-midi, labellisée dans le cadre des Journées nationales Tourisme et handicap, est ouverte à tous. .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 99 info.museon@departement13.fr

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English :

As part of the Journées des métiers d’art and the Journées nationales Tourisme et handicap, the Museon Arlaten invites you to an afternoon of textile craftsmanship.

L’événement Métiers d’art et inclusion Arles a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Arles