Métiers d’art et restauration d’un palais historique Palais du Tau Reims

Métiers d’art et restauration d’un palais historique 20 et 21 septembre Palais du Tau Marne

Prévoir une tenue adaptée (vêtements et chaussures confortables) pour accéder à l’échafaudage.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le palais du Tau met à l’honneur les métiers d’art et la restauration de la chapelle palatine en ouvrant ses portes sur les coulisses du chantier, et valorise les savoir-faire qui participent à la préservation du monument.

Dans le jardin Henri-Deneux, un village des métiers réunira des artisans d’art spécialisés dans la restauration. Les visiteurs pourront échanger avec ces professionnels passionnés, découvrir leurs techniques et mieux comprendre le rôle essentiel de ces savoir-faire dans la transmission du patrimoine.

En parallèle, il sera proposé des visites de chantier exceptionnelles consacrées à la restauration des façades extérieures de la chapelle palatine : cliquez ici.

Une occasion unique d’allier découverte patrimoniale et immersion dans l’univers des métiers qui font vivre et perdurer ce lieu emblématique.

Au début du Ve siècle, le christianisme devient religion de l'État. Saint Nicaise, onzième évêque de Reims s'y installe et fait bâtir une cathédrale dédiée à Notre-Dame. Le palais du Tau, construit dans la partie sud du quartier cathédral, devient lieu de résidence de l'archevêque.

© Anne-Sophie Daumont / Centre des monuments nationaux