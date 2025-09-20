Métiers d’autrefois : outils et gestes du passé Cour du charbonnier Eschau

Métiers d’autrefois : outils et gestes du passé 20 et 21 septembre Cour du charbonnier Bas-Rhin

Durée : entre 30 min et 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez dans l’univers des vieux métiers à travers la collection personnelle de Pierre Schaeffer. Pendant des décennies, il a rassemblé dans sa grange des centaines d’outils et d’objets témoins du savoir-faire artisanal d’autrefois. Il vous fera découvrir avec passion les histoires attachées à chaque pièce.

Cour du charbonnier 2 Rue du 27 Novembre, 67114 Eschau Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est Ce musée, géré par un particulier, est aménagé dans la grange de son habitation. Il abrite toute une série d’instruments atypiques. Tandis que des herses et des outils pour le travail de la terre tapissent les murs de manière ordonnée, plusieurs modèles de calèches s’alignent au sol.

