Métiers de la construction de pipeline LogIC sas Carquefou

Métiers de la construction de pipeline Mercredi 26 novembre, 09h00 LogIC sas Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T09:00:00 – 2025-11-26T12:00:00

L’association WIP – Women In Pipe, en partenariat avec LOGIC, a le plaisir d’organiser un événement unique consacré à la découverte des métiers du pipeline. Intitulée « La construction de pipeline, plus que des métiers, des passions », cette rencontre mettra en lumière un secteur stratégique, encore trop méconnu, où l’excellence technique, la rigueur et l’engagement se conjuguent au quotidien.

Cet événement sera l’occasion de :

Faire connaître la diversité des métiers du pipeline : ingénieurs, soudeurs, contrôleurs qualité, experts en environnement et sécurité…

Partager des témoignages inspirants de professionnels passionnés, qui font vivre ce secteur à fort impact économique et écologique.

Valoriser les femmes dans les métiers techniques à travers l’action de WIP, qui encourage la mixité et ouvre la voie à de nouvelles vocations.

Sensibiliser les jeunes générations aux opportunités de carrière dans un domaine où savoir-faire et innovation vont de pair.

Chez LOGIC, nous croyons que construire un pipeline, c’est bien plus que relier deux points : c’est participer à un projet collectif, au service du développement durable et de la transition énergétique. C’est aussi un univers où chaque métier demande précision, expertise et surtout… passion.

Nous vous invitons à venir découvrir, échanger et célébrer ces métiers essentiels, porteurs de sens et d’avenir.

LogIC sas 5 rue du Tertre, 44470 CARQUEFOU Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La construction de pipeline, plus que des métiers, des passions femmes mixité