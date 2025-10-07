Métiers de Ville, métiers de vie : 3 jours pour découvrir les coulisses de la Ville de Paris

Un événement immersif au cœur des services publics

Durant un à trois jours, le public pourra découvrir les métiers municipaux à travers une expérience directe et concrète, conçue pour dépasser les présentations classiques.

Selon les secteurs, des démonstrations de métiers permettront de voir les gestes professionnels à l’œuvre. Des échanges avec les agent.es offriront un aperçu de leur quotidien, de leurs parcours, de leurs missions et des enjeux qu’ils rencontrent. Et des ateliers pratiques inviteront les visiteurs à expérimenter certains savoir-faire.

Valoriser les métiers, attirer de nouveaux profils

À travers cet événement, la Ville souhaite rendre visible le rôle essentiel des agent.es dans le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Elle entend mieux faire connaître la diversité et la richesse des métiers exercés, tout en suscitant des vocations auprès de publics qui ne s’y projettent pas encore.

Ce projet est mené par l’ensemble des directions avec leurs équipes volontaires. Cette dynamique collective permet de construire un événement à la hauteur des ambitions portées : faire connaître les métiers de la Ville, renforcer le lien entre les agent.es et le public, et donner envie de rejoindre le service public parisien.

En valorisant l’utilité concrète du service public, l’événement permet à la Ville de montrer l’engagement des agent.es qui font fonctionner les services, de souligner ses valeurs et contribue à renforcer l’attractivité de la Ville comme employeur. Il ouvre aussi la perspective d’un avenir professionnel au sein de la collectivité parisienne pour un large public.

Découvrez quelques temps forts

• Découvrir le métier de bibliothécaire dans la dernière bibliothèque ouverte à Paris : Virginia Woolf dans le 13e. Mercredi 8 14h à 16h

• À la cinémathèque Robert Lynen dans le 17e, trois métiers s’unissent (projectionniste, médiateurs et documentalistes) pour lutter contre le harcèlement via la culture, jeudi 9 10h-11h30.

• Entrer dans le chantier de l’église Sainte-Anne de la Butte aux cailles dans le 13e avec les services de la Ville qui coordonnent les travaux, jeudi 9 à 15h.

• À deux pas de l’école Reuilly dans le 12e, rencontrez les professionnels des écoles maternelles, élémentaires ou des collèges lors d’un forum ouvert l’après-midi du mercredi 8. Vous pouvez également vous glisser dans les cuisines des caisses des écoles du 20e et du 19e.

• Tout savoir sur les métiers de l’enseignement artistique et l’école de communication visuelle et de graphisme de la Ville de Paris, l’EPSAA située à Ivry, du 7 au 9 à 11h et 15h.

• Menuisiers, tapissiers, couturiers et horlogers ouvrent leurs ateliers dans le 18e rue du Pré les matinées des 7 et 8 octobre.

• Entrer dans les coulisses d’une mairie d’arrondissement. Le 18e vous montre les métiers de l’état civil et de la vie de quartier le 7 octobre de 14h à 17h.

• Les métiers de voirie se dévoilent rue Mauconseil dans le 1er arrondissement : comment s’organisent les travaux à côté de chez vous ?

• Arrosage, taille, bouturage : les jardiniers du parc de Bercy partagent avec les visiteurs leur métiers mais aussi l’histoire du lieu et le passé vinicole du quartier.

• Le garage Pouchet dans le 17e répare et exploite de nombreux poids lourds : grues, nacelles mais aussi poids lourds zéro émission, les 8 et 9 14h-16h.

• Voyage dans le temps dans le patrimoine professionnel de la Ville de Paris : à vous de deviner à quoi servaient ces objets anciens ? Visites à 9h, 11h, 14h et 16h le 8 octobre

• Visite guidée et échanges avec le personnel de la piscine de la Butte aux cailles. Vous pourrez aussi participer à une démonstration de gestes de premiers secours. Les 7 et 9 de 9h à 11h.

• Comment s’organise le travail et quels outils sont utilisés pour assurer la propreté de Paris ? Entrez dans l’atelier Bastille les 8 et 9 entre 10h et 12h.

• Mercredi 8 après-midi, vos enfants pourront monter sur les motos de la police municipale, mais aussi échanger avec les agents à la caserne Baudoyer.

• Prendre soin au quotidien : découvrez les métiers de l’accueil au centre de santé Yvonne Pouzin dans le 3e ou le travail social dans l’espace parisien d’insertion des 11e et 12e.

• La Ville de Paris abrite des laboratoires spécialisés en santé environnementale (chimie, microbiologie, amiante…). Poussez ces portes dans le 13e mercredi 8.

• Tous les acteurs de l’urbanisme vous attendent au 2 rue Lobau pour parler permis de construire, aménagement ou études foncières.

Pour vous inscrire, cliquez, ci-dessous, sur la catégorie de métiers qui vous intéresse :

Du 7 au 9 octobre 2025, la Ville de Paris organise la première édition d’un événement consacré à ses métiers. Pensé pour se distinguer des salons de l’emploi classiques, il permet de rencontrer les agents de la Ville sur leurs lieux de travail.

Du mardi 07 octobre 2025 au jeudi 09 octobre 2025 :

gratuit

Public adultes.

Date(s) :