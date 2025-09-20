Les coulisses de la bibliothèque Grand Rue Bibliothèque municipale Grand Rue Mulhouse

Les coulisses de la bibliothèque Grand Rue Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Bibliothèque municipale Grand Rue Haut-Rhin

Sur inscription, dès 12 ans. 6 personnes maximum par groupe

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Nous vous emmènerons dans les lieux habituellement inaccessibles au public, comme l’atelier de reliure et les magasins de conservation des collections patrimoniales de la bibliothèque.

Groupes limités à 6 personnes. Dès 12 ans.

Durée estimée : 1h-1h15

Bibliothèque municipale Grand Rue 19 grand Rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Située dans un bâtiment emblématique du centre-ville, la bibliothèque Grand Rue de Mulhouse conserve un riche fonds patrimonial et propose régulièrement des visites guidées et ateliers autour du livre ancien et des métiers du livre.

Nous vous emmènerons dans les lieux habituellement inaccessibles au public, comme l’atelier de reliure et les magasins de conservation des collections patrimoniales de la bibliothèque.

