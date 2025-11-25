Métiers du sanitaire : découvrez, apprenez, agissez ! Croix-Rouge Compétence Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie

Vous souhaitez exercer un métier utile et concret, au contact des autres ? Que vous envisagiez de devenir infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, brancardier ou cadre de santé, cette journée vous permettra de mieux connaître nos formations et de découvrir le quotidien de ces professions.

Trois instituts vous accueillent en Île-de-France :

Paris – 98 rue Didot, 75014

– 98 rue Didot, 75014 Romainville – 120 avenue Gaston Roussel, 93230

– 120 avenue Gaston Roussel, 93230 Mantes-la-Jolie – 11 boulevard Sully, 78200

Au programme : visites guidées, rencontres avec les formateurs et échanges avec nos apprenants, pour répondre à toutes vos questions sur les formations, l’admission, le financement, les stages et l’alternance.

Une initiation gratuite aux gestes de premiers secours sera proposée tout au long de la journée, ouverte à tous et permettant d’acquérir des gestes simples mais essentiels.

Nos formations offrent également la possibilité de réaliser des stages à l’étranger. Chaque site dispose d’un référent mobilité internationale pour accompagner les apprenants dans leurs projets et leur permettre de vivre une expérience professionnelle enrichissante à l’international.

Rejoindre Croix-Rouge Compétences, c’est intégrer une institution reconnue et certifiée Qualiopi, qui place l’humain au cœur de ses valeurs et forme à des métiers indispensables.

L’accès à la journée est gratuit. L’inscription est recommandée pour faciliter l’accueil.

Le samedi 31 janvier 2026, Croix-Rouge Compétences Île-de-France vous ouvre ses portes pour une journée unique, rythmée par des rencontres, des échanges et des découvertes autour des métiers du sanitaire.

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T11:00:00+01:00

fin : 2026-01-31T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T16:00:00+02:00

Croix-Rouge Compétence Mantes-la-Jolie 11 boulevard Sully 78200 Mantes-la-Jolie

competence.idf@croix-rouge.fr