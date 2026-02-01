Métiers et formations au cœur de la transition écologique

Metz Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19 17:30:00

fin : 2026-02-19 19:00:00

2026-02-19

La mission Transition écologique (TE) et le Service d’orientation et d’insertion professionnelle (SOIP) de l’Université de Lorraine organisent un webinaire sur le thème central de la transition écologique qui vise à permettre aux étudiant·es de découvrir les formations de l’UL en lien avec la transition écologique, mieux comprendre les métiers émergents et les secteurs susceptibles de les accueillir, identifier les opportunités d’alternance, de stage ou de premier emploi.

Ce temps d’échanges mettra en lumière plusieurs formations inscrites dans les domaines suivants économie circulaire et ESS, aménagement durable, énergies renouvelables et efficacité énergétique, sciences du vivant, alimentation durable.

Intervenants Anthony RINCON, chargé de développement TE, à la délégation RSE de l’Université de Lorraine

Géraldine BAVIèRE-MARIE, chargée d’orientation et d’insertion professionnelle au SOIP (Service d’orientation et d’insertion professionnelle)

Rejoindre directement l’atelier

Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 03 43 soip-ateliers-contact@univ-lorraine.fr

English :

The Ecological Transition (TE) mission and the Orientation and Professional Integration Service (SOIP) of the Université de Lorraine are organizing a webinar on the central theme of ecological transition. The aim is to: enable students to discover UL’s training courses related to ecological transition, gain a better understanding of emerging professions and the sectors likely to welcome them, and identify work-study, internship or first-job opportunities.

The event will highlight a number of courses in the following fields: circular economy and SSE, sustainable development, renewable energies and energy efficiency, life sciences and sustainable food.

Speakers: Anthony RINCON, TE Development Officer, CSR Delegation, Université de Lorraine

Géraldine BAVIèRE-MARIE, career guidance and integration officer, SOIP (Service d’orientation et d’insertion professionnelle)

Join the workshop directly

