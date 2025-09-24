Métiers sous tension les communicants à l’épreuve de l’IA Comment l’IA rebat les cartes des métiers de l’information et de la communication ? Amphi René Cassin Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Métiers sous tension les communicants à l'épreuve de l'IA Comment l'IA rebat les cartes des métiers de l'information et de la communication ?

Mercredi 24 septembre 2025 de 18h15 à 20h. Amphi René Cassin Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

Début : 2025-09-24 18:15:00

fin : 2025-09-24 20:00:00

L’IA transforme en profondeur les pratiques de l’information et de la communication, redéfinissant les compétences attendues et les frontières mêmes du métier. Cette conférence propose de questionner ces mutations et leurs implications.

Quentin Duthilleul, Chargé d’Affaires Publiques et RSE, laboratoire Opella

Valérie Van Oost, Consultante éditoriale et autrice.



Une conférence débat organisée dans le cadre de l’ouverture du certificat COSI. En partenariat avec le Club des Communicants de l’Association des diplômés de Sciences Po Aix. .

Amphi René Cassin Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

AI is profoundly transforming information and communication practices, redefining the skills expected and the very boundaries of the profession. This conference will examine these changes and their implications.

German :

Die KI verändert die Informations- und Kommunikationspraktiken grundlegend und definiert die erwarteten Kompetenzen und die Grenzen des Berufs neu. In dieser Konferenz werden diese Veränderungen und ihre Auswirkungen hinterfragt.

Italiano :

L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente le pratiche di informazione e comunicazione, ridefinendo le competenze richieste e i confini stessi della professione. Questa conferenza esaminerà questi cambiamenti e le loro implicazioni.

Espanol :

La IA está transformando profundamente las prácticas de la información y la comunicación, redefiniendo las competencias esperadas y los propios límites de la profesión. Esta conferencia examinará estos cambios y sus implicaciones.

