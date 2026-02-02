Métissage Le Bocal Salins-les-Bains

Métissage

Le Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Exposition d’artisanat d’art

Thème pluridisciplinaire

Le Bocal est un lieu d’exposition dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat.

L’association Le Bocal est membre associé des Ateliers d’Art de France depuis 2020.

Nous organisons des événements accueillant du public et destinés à mettre en valeur les artisans d’art et les techniques qu’ils emploient. Ces actions peuvent également prendre la forme de conférences, ateliers, stages, démonstrations, formations & édition de publications. .

Le Bocal 8B Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 41 21 68 contact@galerielebocal.art

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Métissage

L’événement Métissage Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA