MeTooMedia : grande soirée de remise des prix au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris jeudi 9 octobre 2025.

Au programme : une soirée mêlant débats, témoignages, musique et stand-up, pour célébrer, à travers huit prix, celles et ceux dont le travail, journalistique, documentaire, littéraire ou artistique, contribue à une meilleure compréhension des violences sexistes et sexuelles. Une soirée résolument inclusive, pensée pour écouter, éclairer et ouvrir la voie à un traitement médiatique plus éthique et plus respectueux des victimes.

Les prix MeTooMedia

Le meilleur Article de presse généraliste

Le meilleur Article de presse sport (prix porté par « Femmes journalistes de sport »)

Le meilleur Reportage audiovisuel

La meilleure Œuvre cinématographique

La meilleure Œuvre scénique

La meilleure Œuvre littéraire

La meilleure Œuvre musicale

Le Prix d’honneur du Jury

Découvrir le détail des nominé.es sur le site de Prix MeTooMedia !

Jury & Maîtresses de cérémonie

Giulia Foïs – Présidente du Jury

Journaliste, autrice et militante féministe, reconnue pour son engagement sur les questions de genre et de société. Elle explore avec acuité les inégalités et les luttes contemporaines pour plus de justice et de représentation. Sa parole, libre et incisive, en fait une voix incontournable du débat public.

Enora Malagré – Membre du jury pour le prix du meilleur reportage audiovisuel

Animatrice télé et radio, ainsi que comédienne. Engagée pour une meilleure visibilité des femmes dans les médias, elle fait entendre une voix libre et sans concession. Figure médiatique singulière, elle bouscule les codes et défend avec énergie une parole féministe et inclusive.

Lénaïg Bredoux – Membre du jury pour le prix du meilleur article de presse généraliste

Responsable éditoriale genre et violences sexistes à Mediapart. Journaliste engagée, elle enquête depuis de nombreuses années sur les inégalités et les discriminations. Spécialiste des luttes féministes et de l’égalité, elle est aujourd’hui l’une des voix incontournables du journalisme d’investigation en France.

Marie Patouillet – Membre du jury pour le prix du meilleur article de presse sport

Cycliste paralympique et médaillée d’or aux Jeux de Paris. Athlète d’exception, elle incarne la détermination et l’excellence sportive. Engagée pour la visibilité des femmes et des personnes en situation de handicap, elle milite pour un sport plus inclusif et représentatif.

Mahir Güven – Membre du jury pour le prix de la meilleure création littéraire

Ecrivain, lauréat du Prix Goncourt du premier roman, et éditeur chez JC Lattès. Auteur reconnu, il explore avec sensibilité les fractures sociales et culturelles de notre époque. Ecrivain engagé, il œuvre pour plus de diversité et d’égalité dans le monde littéraire et culturel.

Mathilde – Membre du jury pour le prix de la meilleure œuvre musicale

Chanteuse et compositrice, portée par une œuvre musicale singulière et puissante. Son univers, salué pour sa justesse et sa sensibilité, explore les émotions avec intensité. Engagée féministe, elle met sa voix au service d’une parole libre et profondément actuelle.

Stéphane Gaillard – Membre du jury pour le prix de la meilleure œuvre cinématographique

Directeur de casting et initiateur du hashtag #metoogarçon. Reconnu pour son engagement en faveur de la diversité et des représentations à l’écran, il œuvre à rendre le cinéma plus inclusif et respectueux. Expert passionné, il met son savoir-faire au service d’histoires qui reflètent la pluralité et la richesse de notre société.

Lou Trotignon – Membre du jury pour le prix de la meilleure œuvre scénique

Humoriste et stand-uppeur, révélé par le Pride Comedy Show en 2023 avec son sketch « Mérou ». Formé à l’Académie d’Humour à Paris et soutenu à ses débuts par Shirley Souagnon, il explore sur scène les questions d’identité et de genre. Première voix trans non binaire dans le milieu de l’humour francophone, il marque les esprits par une parole libre et singulière. En octobre 2023, sa première chronique sur France Inter rencontre un succès viral, confirmant son émergence sur la scène comique.

Mamari – Maîtresse de cérémonie

Elle incarne la nouvelle génération de l’humour : singulière, brillante et audacieuse, elle transforme la scène en un espace de liberté. Dans son one-woman-show « Trop drôle pour mourir », elle brise les tabous avec insolence et justesse. Féministe, afrodescendante et engagée contre les LGBTIphobies, elle fait entendre une parole inclusive et résolument contemporaine.

Emmanuelle Dancourt – Maîtresse de cérémonie

Journaliste, autrice et animatrice. Présidente de l’association MeTooMedia, elle œuvre pour faire évoluer les pratiques dans le monde médiatique et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Après un parcours marqué par la culture et les grands débats de société, elle s’engage résolument sur les questions de genre et de droits humains. Féministe assumée, elle défend une parole libre et inclusive et fait de ses interventions des espaces d’échanges accessibles, exigeants et inspirants.

La librairie L’Attrape-Cœurs sera présente au théâtre pour proposer à la vente les ouvrages en lien avec cette soirée.

« Vivre à tout prix, c’est créer les conditions d’une parole libératrice pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles.» C’est dans cet esprit que le Théâtre de la Concorde a souhaité accueillir la toute première édition des Prix MeTooMedia, imaginée en collaboration avec les associations MeTooMedia et Femmes Journalistes de Sport.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h00 à 21h15

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

