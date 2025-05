Metro-boulot-chateau à St Laurent d’Arce – Château de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce, 16 mai 2025 18:30, Saint-Laurent-d'Arce.

Gironde

Metro-boulot-chateau à St Laurent d’Arce Château de l’Hurbe 27 Route de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif :

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 18:30:00

fin : 2025-05-16 23:00:00

Date(s) :

2025-05-16

Venez découvrir les « jeunes/nouveaux artistes » mais pas qu’eux ! C’est un espace de partage et de rencontre ouvert à tous.

Si vous êtes musicien ramenez vos instruments, sinon venez simplement profiter de cette belle soirée dans la propriété de Marc et Agnès Bousseau et fils, qui nous offrent la magie de leurs jardins et de leurs vins !

Guinguette avec restauration et animations. EUR.

Château de l’Hurbe 27 Route de l’Hurbe

Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 44 06

English : Metro-boulot-chateau à St Laurent d’Arce

German : Metro-boulot-chateau à St Laurent d’Arce

Italiano :

Espanol : Metro-boulot-chateau à St Laurent d’Arce

L’événement Metro-boulot-chateau à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2025-05-06 par Bourg Cubzaguais Tourisme