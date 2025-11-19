Métro’folies Colloque Arts et architecture au temps de l’Art déco dans le Grand Est

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2025-11-19 09:00:00

fin : 2025-11-20 13:15:00

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21

Découvrez la 3e et dernière saison de la programmation Métro’folies dans la Métropole du Grand Nancy.

Flânez dans le Jardin Éphémère Place Stanislas qui se pare de couleurs Art Déco, découvrez l’exposition Nancy 1925, une expérience de la vie moderne au Musée des Beaux-Arts et émerveillez-vous devant le défilé des fêtes de Saint-Nicolas qui fait la part belle aux années folles pour venir clôturer une année riche en événements et en découvertes autour de l’Art Déco.

L’association des Archives Modernes de l’Architecture en Lorraine organise, un grand colloque sur les arts et l’architecture au temps de l’Art déco dans la région Grand Est. La médiatisation de l’exposition de Paris de 1925 ne doit pas faire oublier que l’Art déco ne se réduit pas à une période aussi courte. Ces manifestations sont visibles dès le début des années 1910 et se développent durant l’entre-deux-guerres et même au-delà. Tous les arts et techniques sont concernés; l’architecture avec ses décors portés mais aussi les œuvres d’art et le mobilier. Si de nombreuses publications lui ont déjà été consacrées, peut-on aujourd’hui porter un regard nouveau ? Ce colloque souhaite susciter des éléments de réponse à cette question en abordant les thèmes suivants d’une exposition à l’autre; grands centres et villes moyennes; autour du verre; diversité de l’architecture et grands programmes; art décoratif et éclectisme.

Sur inscription sur le site.Tout public

0 .

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

Discover the 3rd and final season of Métro’folies programming in the Greater Nancy Metropolis.

Stroll through the Jardin Éphémère on Place Stanislas, decked out in Art Deco colors, discover the exhibition Nancy 1925, an experience of modern life at the Musée des Beaux-Arts and marvel at the Saint-Nicolas festive parade, which gives pride of place to the Roaring Twenties, to round off a year rich in events and discoveries around Art Deco.

The Archives Modernes de l’Architecture en Lorraine association is organizing a major symposium on art and architecture in the Art Deco period in the Grand Est region. The media coverage of the 1925 Paris Exhibition should not obscure the fact that Art Deco was not limited to such a short period. Its manifestations can be seen as early as the early 1910s, and developed throughout the interwar period and beyond. All arts and techniques were involved: architecture, with its worn decorations, but also works of art and furniture. While many publications have already been devoted to the subject, can we take a fresh look at it today? This colloquium aims to provide some answers to this question by addressing the following themes: from one exhibition to the next; major centers and medium-sized cities; around glass; architectural diversity and major programs; decorative art and eclecticism.

Registration required.

German :

Entdecken Sie die dritte und letzte Saison des Programms Métro’folies in der Metropole Grand Nancy.

Flanieren Sie durch den Jardin Éphémère Place Stanislas, der in den Farben des Art Déco erstrahlt, entdecken Sie die Ausstellung Nancy 1925, eine Erfahrung des modernen Lebens im Musée des Beaux-Arts und staunen Sie über den Festumzug zu Saint-Nicolas, bei dem die Roaring Twenties im Mittelpunkt stehen, um ein Jahr voller Veranstaltungen und Entdeckungen rund um das Art Déco abzuschließen.

Die Association des Archives Modernes de l’Architecture en Lorraine organisiert ein großes Kolloquium zum Thema Kunst und Architektur zur Zeit des Art déco in der Region Grand Est. Die Medienpräsenz der Pariser Ausstellung von 1925 darf nicht vergessen lassen, dass sich das Art déco nicht auf einen so kurzen Zeitraum reduzieren lässt. Die Manifestationen sind seit Anfang der 1910er Jahre sichtbar und entwickeln sich in der Zwischenkriegszeit und sogar darüber hinaus. Alle Künste und Techniken sind davon betroffen: die Architektur mit ihren aufwendigen Dekorationen, aber auch Kunstwerke und Möbel. Es wurden bereits zahlreiche Publikationen zu diesem Thema veröffentlicht, aber gibt es heute einen neuen Blickwinkel? Dieses Kolloquium soll eine Antwort auf diese Frage geben, indem es folgende Themen behandelt: von einer Ausstellung zur anderen; große Zentren und mittelgroße Städte; rund um das Glas; Vielfalt der Architektur und große Programme; dekorative Kunst und Eklektizismus.

Anmeldung auf der Website.

Italiano :

Scoprite la terza e ultima stagione del programma Métro’folies nella Grande Metropoli di Nancy.

Passeggiate per il Jardin Éphémère di Place Stanislas, addobbato con i colori dell’Art Déco, scoprite la mostra Nancy 1925, un’esperienza di vita moderna al Musée des Beaux-Arts e ammirate la sfilata dei festeggiamenti di Saint-Nicolas, incentrata sui ruggenti anni Venti, per concludere un anno ricco di eventi e scoperte sull’Art Déco.

L’Association des Archives Modernes de l’Architecture en Lorraine organizza un importante simposio sulle arti e l’architettura del periodo Art Déco nella regione del Grand Est. La copertura mediatica dell’esposizione parigina del 1925 non deve far dimenticare che l’Art Déco non si limitò a un periodo così breve. L’Art Déco era già evidente all’inizio del 1910 e si sviluppò durante gli anni tra le due guerre e oltre. Furono coinvolte tutte le arti e le tecniche, dall’architettura e le sue decorazioni alle opere d’arte e ai mobili. Sebbene molte pubblicazioni siano già state dedicate all’argomento, è possibile dare uno sguardo nuovo al tema oggi? Questo colloquio si propone di fornire alcune risposte a questa domanda affrontando i seguenti temi: da una mostra all’altra; grandi centri e città medie; intorno al vetro; diversità dell’architettura e grandi programmi; arte decorativa ed eclettismo.

Iscrizione obbligatoria sul sito web.

Espanol :

Descubra la 3ª y última temporada del programa Métro’folies en la Gran Metrópolis de Nancy.

Pasee por el Jardin Éphémère de la Place Stanislas, engalanado con los colores del Art Déco, descubra la exposición Nancy 1925, una experiencia de la vida moderna en el Musée des Beaux-Arts y maravíllese con el desfile de las fiestas de Saint-Nicolas, centrado en los locos años veinte, para redondear un año rico en eventos y descubrimientos en torno al Art Déco.

La Asociación de Archivos Modernos de Arquitectura de Lorena organiza un gran coloquio sobre las artes y la arquitectura del periodo Art Déco en la región del Gran Este. La cobertura mediática de la exposición de París de 1925 no debe ocultar el hecho de que el Art Déco no se limitó a un periodo tan breve. El Art Déco ya era evidente a principios de la década de 1910, y se desarrolló a lo largo de los años de entreguerras y más allá. Todas las artes y técnicas estaban implicadas, desde la arquitectura y sus decoraciones hasta las obras de arte y el mobiliario. Aunque ya se han dedicado muchas publicaciones al tema, ¿podemos volver a examinarlo hoy en día? Este coloquio pretende aportar algunas respuestas a esta pregunta abordando los siguientes temas: de una exposición a otra; grandes centros y ciudades medianas; en torno al vidrio; diversidad de arquitecturas y grandes programas; arte decorativo y eclecticismo.

Inscripción obligatoria en el sitio web.

L’événement Métro’folies Colloque Arts et architecture au temps de l’Art déco dans le Grand Est Nancy a été mis à jour le 2025-10-02 par DESTINATION NANCY