Métro’folies Conférence Art Déco Art des cons ? Muséum-Aquarium Nancy jeudi 23 octobre 2025.

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Découvrez la 3e et dernière saison de la programmation Métro’folies dans la Métropole du Grand Nancy.

Flânez dans le Jardin Éphémère Place Stanislas qui se pare de couleurs Art Déco, découvrez l’exposition Nancy 1925, une expérience de la vie moderne au Musée des Beaux-Arts et émerveillez-vous devant le défilé des fêtes de Saint-Nicolas qui fait la part belle aux années folles pour venir clôturer une année riche en événements et en découvertes autour de l’Art Déco.

Querelle de modernités dans l’Entre-deux-guerres. Mode populaire au cours des années 1920-1930 et patrimoine désormais reconnu, l’Art déco était vilipendé par la plupart des commentateurs de l’époque à Nancy. Jugé trop moderne par certains, pas assez par d’autres, il ne convainquait aucun d’entre eux. Les formules imagées fusaient alors dans la presse locale pour railler le public, les architectes et les commanditaires qui cédaient à ce goût nouveau. La conférence, animée par Gilles Marseille, sera suivie d’une dédicace de son livre « Nancy Art déco Huit balades architecturales à travers la métropole » réédité à l’occasion de Métro’folies.

Inscriptions en ligne.Tout public

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

English :

Discover the 3rd and final season of Métro’folies programming in the Greater Nancy Metropolis.

Stroll through the Jardin Éphémère on Place Stanislas, decked out in Art Deco colors, discover the exhibition Nancy 1925, an experience of modern life at the Musée des Beaux-Arts and marvel at the Saint-Nicolas festive parade, which gives pride of place to the Roaring Twenties, to round off a year rich in events and discoveries around Art Deco.

Quarrelling modernities in the inter-war years. A popular fashion in the 1920s-1930s and now a recognized heritage, Art Deco was vilified by most commentators in Nancy at the time. Deemed too modern by some, not modern enough by others, it failed to convince any of them. At the time, the local press was full of colorful expressions mocking the public, architects and clients who had given in to this new taste. The lecture, hosted by Gilles Marseille, will be followed by a signing of his book « Nancy Art déco: Huit balades architecturales à travers la métropole » (Nancy Art Deco: Eight architectural strolls through the metropolis), republished to coincide with Métro’folies.

Online registration.

German :

Entdecken Sie die dritte und letzte Saison des Programms Métro’folies in der Metropole Grand Nancy.

Flanieren Sie durch den Jardin Éphémère Place Stanislas, der in den Farben des Art Déco erstrahlt, entdecken Sie die Ausstellung Nancy 1925, eine Erfahrung des modernen Lebens im Musée des Beaux-Arts und staunen Sie über den Festumzug zu Saint-Nicolas, bei dem die Roaring Twenties im Mittelpunkt stehen, um ein Jahr voller Veranstaltungen und Entdeckungen rund um das Art Déco abzuschließen.

Streit der Modernität in der Zwischenkriegszeit. Art déco, eine beliebte Mode der 1920er und 1930er Jahre und ein mittlerweile anerkanntes Kulturerbe, wurde von den meisten Kommentatoren der damaligen Zeit in Nancy verunglimpft. Die einen hielten ihn für zu modern, die anderen für nicht modern genug, und keiner von ihnen war von ihm überzeugt. In der lokalen Presse wurden bildhafte Formulierungen verwendet, um das Publikum, die Architekten und die Auftraggeber, die dem neuen Geschmack nachgaben, zu verspotten. Im Anschluss an die von Gilles Marseille moderierte Konferenz wird sein Buch « Nancy Art Déco: Huit balades architecturales à travers la métropole » signiert, das anlässlich von Métro’folies neu aufgelegt wurde.

Anmeldungen online.

Italiano :

Scoprite la terza e ultima stagione del programma Métro’folies nella Grande Metropoli di Nancy.

Passeggiate per il Jardin Éphémère di Place Stanislas, addobbato con i colori dell’Art Déco, scoprite la mostra Nancy 1925, un’esperienza di vita moderna al Musée des Beaux-Arts e ammirate la sfilata dei festeggiamenti di Saint-Nicolas, incentrata sui ruggenti anni Venti, per concludere un anno ricco di eventi e scoperte sull’Art Déco.

Una disputa di modernità tra le due guerre. Sebbene l’Art Déco fosse una moda popolare negli anni Venti e Trenta, e fosse ormai riconosciuta come parte del patrimonio di Nancy, all’epoca fu vilipesa dalla maggior parte dei commentatori. Ritenuta troppo moderna da alcuni, non abbastanza da altri, non riuscì a convincere nessuno di loro. La stampa locale era piena di espressioni colorite che prendevano in giro il pubblico, gli architetti e i clienti che avevano ceduto a questo nuovo gusto. La conferenza, tenuta da Gilles Marseille, sarà seguita dalla firma del suo libro « Nancy Art déco: Huit balades architecturales à travers la métropole » (Nancy Art Déco: Otto passeggiate architettoniche attraverso la città), ripubblicato in occasione di Métro’folies.

Registrazione online.

Espanol :

Descubra la 3ª y última temporada del programa Métro’folies en la Gran Metrópolis de Nancy.

Pasee por el Jardin Éphémère de la Place Stanislas, engalanado con los colores del Art Déco, descubra la exposición Nancy 1925, una experiencia de la vida moderna en el Musée des Beaux-Arts y maravíllese con el desfile de las fiestas de Saint-Nicolas, centrado en los locos años veinte, para redondear un año rico en eventos y descubrimientos en torno al Art Déco.

Una lucha de modernidades de entreguerras. Aunque el Art Déco fue una moda popular en los años veinte y treinta, y ahora se reconoce como parte del patrimonio de Nancy, fue denostado por la mayoría de los comentaristas de la época. Demasiado moderno para unos, poco moderno para otros, no convencía a ninguno. La prensa local se llenó de coloridas expresiones burlándose del público, de los arquitectos y de los clientes que cedieron a este nuevo gusto. Tras la conferencia de Gilles Marseille, se firmará su libro « Nancy Art déco: Huit balades architecturales à travers la métropole » (Nancy Art Déco: Ocho paseos arquitectónicos por la métropole), reeditado con motivo de Métro’folies.

Inscripción en línea.

