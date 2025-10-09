Métro’folies Conférence La recherche de la lumière chez Paul Nicolas Un artiste engagé Salle Louis Pergaud Laxou

Métro’folies Conférence La recherche de la lumière chez Paul Nicolas Un artiste engagé

Salle Louis Pergaud 1 place de la Liberté Laxou Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 21:30:00

Découvrez la 3e et dernière saison de la programmation Métro’folies dans la Métropole du Grand Nancy.

Flânez dans le Jardin Éphémère Place Stanislas qui se pare de couleurs Art Déco, découvrez l’exposition Nancy 1925, une expérience de la vie moderne au Musée des Beaux-Arts et émerveillez-vous devant le défilé des fêtes de Saint-Nicolas qui fait la part belle aux années folles pour venir clôturer une année riche en événements et en découvertes autour de l’Art Déco.

2 conférences dans la soirée, animées par Florence Nicolas, petite-fille de Paul Nicolas. À travers la première conférence, découvrez à quel point la lumière a guidé les travaux de l’artiste en devenant bien plus qu’un simple effet visuel mais une véritable matière vivante, capable de métamorphoser l’espace et de révéler la beauté cachée des objets et des formes.

La seconde conférence met l’accent sur les engagements politiques et sociétaux de l’artiste. L’artiste fut proche des idées socialistes prônant une société plus équitable. Il soutint activement les mouvements ouvriers et les causes progressistes. Il participa aussi à plusieurs initiatives culturelles visant à rendre l’art accessible à tous, refusant l’élitisme artistique.

Dans la limite des places disponibles.

Salle Louis Pergaud 1 place de la Liberté Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

Discover the 3rd and final season of Métro’folies programming in the Greater Nancy Metropolis.

Stroll through the Jardin Éphémère on Place Stanislas, decked out in Art Deco colors, discover the exhibition Nancy 1925, an experience of modern life at the Musée des Beaux-Arts and marvel at the Saint-Nicolas festive parade, which gives pride of place to the Roaring Twenties, to round off a year rich in events and discoveries around Art Deco.

2 lectures in the evening, hosted by Florence Nicolas, granddaughter of Paul Nicolas. In the first lecture, discover the extent to which light guided the artist’s work, becoming much more than a simple visual effect but a veritable living material, capable of metamorphosing space and revealing the hidden beauty of objects and forms.

The second lecture focuses on the artist’s political and societal commitments. The artist was close to socialist ideas advocating a more equitable society. He actively supported labor movements and progressive causes. He also took part in a number of cultural initiatives aimed at making art accessible to all, rejecting artistic elitism.

Subject to availability.

German :

Entdecken Sie die dritte und letzte Saison des Programms Métro’folies in der Metropole Grand Nancy.

Flanieren Sie durch den Jardin Éphémère Place Stanislas, der in den Farben des Art Déco erstrahlt, entdecken Sie die Ausstellung Nancy 1925, eine Erfahrung des modernen Lebens im Musée des Beaux-Arts und staunen Sie über den Festumzug zu Saint-Nicolas, bei dem die Roaring Twenties im Mittelpunkt stehen, um ein Jahr voller Veranstaltungen und Entdeckungen rund um das Art Déco abzuschließen.

2 Vorträge am Abend, moderiert von Florence Nicolas, der Enkelin von Paul Nicolas. Im ersten Vortrag erfahren Sie, wie sehr das Licht die Arbeiten des Künstlers geleitet hat, indem es weit mehr als nur ein visueller Effekt war, sondern eine echte lebendige Materie, die den Raum verwandeln und die verborgene Schönheit von Objekten und Formen enthüllen kann.

Der zweite Vortrag legt den Schwerpunkt auf das politische und gesellschaftliche Engagement des Künstlers. Der Künstler stand den sozialistischen Ideen nahe, die eine gerechtere Gesellschaft propagierten. Er unterstützte aktiv die Arbeiterbewegung und fortschrittliche Anliegen. Er beteiligte sich auch an mehreren kulturellen Initiativen, die darauf abzielten, Kunst für alle zugänglich zu machen, und lehnte künstlerischen Elitarismus ab.

Im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Italiano :

Scoprite la terza e ultima stagione del programma Métro’folies nella Grande Metropoli di Nancy.

Passeggiate per il Jardin Éphémère di Place Stanislas, addobbato con i colori dell’Art Déco, scoprite la mostra Nancy 1925, un’esperienza di vita moderna al Musée des Beaux-Arts e ammirate la sfilata dei festeggiamenti di Saint-Nicolas, incentrata sui ruggenti anni Venti, per concludere un anno ricco di eventi e scoperte sull’Art Déco.

2 conferenze serali, tenute da Florence Nicolas, nipote di Paul Nicolas. Nella prima conferenza si scoprirà quanto la luce abbia guidato il lavoro dell’artista, diventando molto più di un semplice effetto visivo, ma una vera e propria materia viva, capace di trasformare lo spazio e di rivelare la bellezza nascosta di oggetti e forme.

La seconda conferenza si concentra sull’impegno politico e sociale dell’artista. L’artista era vicino alle idee socialiste che sostenevano una società più giusta. Sostenne attivamente i movimenti operai e le cause progressiste. Partecipò anche a una serie di iniziative culturali volte a rendere l’arte accessibile a tutti, rifiutando l’elitarismo artistico.

Soggetto a disponibilità.

Espanol :

Descubra la 3ª y última temporada del programa Métro’folies en la Gran Metrópolis de Nancy.

Pasee por el Jardin Éphémère de la Place Stanislas, engalanado con los colores del Art Déco, descubra la exposición Nancy 1925, una experiencia de la vida moderna en el Musée des Beaux-Arts y maravíllese con el desfile de las fiestas de Saint-Nicolas, centrado en los locos años veinte, para redondear un año rico en eventos y descubrimientos en torno al Art Déco.

2 conferencias por la tarde, a cargo de Florence Nicolas, nieta de Paul Nicolas. En la primera conferencia, descubrirá hasta qué punto la luz guiaba la obra del artista, convirtiéndose en mucho más que un simple efecto visual, sino en un verdadero material vivo, capaz de transformar el espacio y revelar la belleza oculta de los objetos y las formas.

La segunda conferencia se centra en los compromisos políticos y sociales del artista. El artista estaba próximo a las ideas socialistas que abogaban por una sociedad más justa. Apoyó activamente los movimientos obreros y las causas progresistas. También participó en varias iniciativas culturales destinadas a hacer el arte accesible a todos, rechazando el elitismo artístico.

Sujeto a disponibilidad.

