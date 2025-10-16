Métro’folies Conférence Les artistes lorrains durant l’entre-deux-guerres Cercle du Travail Nancy

Métro’folies Conférence Les artistes lorrains durant l’entre-deux-guerres Cercle du Travail Nancy jeudi 16 octobre 2025.

Métro’folies Conférence Les artistes lorrains durant l’entre-deux-guerres

Cercle du Travail 1bis rue Drouin Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-16 17:00:00

Découvrez la 3e et dernière saison de la programmation Métro’folies dans la Métropole du Grand Nancy.

Flânez dans le Jardin Éphémère Place Stanislas qui se pare de couleurs Art Déco, découvrez l’exposition Nancy 1925, une expérience de la vie moderne au Musée des Beaux-Arts et émerveillez-vous devant le défilé des fêtes de Saint-Nicolas qui fait la part belle aux années folles pour venir clôturer une année riche en événements et en découvertes autour de l’Art Déco.

Pendant l’Entre-deux-guerres, le milieu artistique à Nancy se renouvelle après l’âge d’or de l’Art Nouveau. Une nouvelle génération d’artistes et d’artisans se distingue, insufflant un souffle nouveau dans des maisons emblématiques comme Daum ou Majorelle. Les années 1920-1930 voient également l’apparition de talents prometteurs, tels que le ferronnier Jean Prouvé, le sculpteur Émie-Just Bachelet et le bijoutier Gaston Hay, qui participent au renouveau créatif de la région. Une conférence animée par Alexandre Miot et proposée par le Cercle du Travail.Tout public

Cercle du Travail 1bis rue Drouin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

Discover the 3rd and final season of Métro’folies programming in the Greater Nancy Metropolis.

Stroll through the Jardin Éphémère on Place Stanislas, decked out in Art Deco colors, discover the exhibition Nancy 1925, an experience of modern life at the Musée des Beaux-Arts and marvel at the Saint-Nicolas festive parade, which gives pride of place to the Roaring Twenties, to round off a year rich in events and discoveries around Art Deco.

During the inter-war years, Nancy’s artistic scene underwent a period of renewal after the golden age of Art Nouveau. A new generation of artists and craftsmen made their mark, breathing new life into emblematic houses such as Daum and Majorelle. The 1920s-1930s also saw the emergence of promising talents such as ironworker Jean Prouvé, sculptor Émie-Just Bachelet and jeweler Gaston Hay, all of whom contributed to the region’s creative renaissance. A lecture by Alexandre Miot, organized by Cercle du Travail.

German :

Entdecken Sie die dritte und letzte Saison des Programms Métro’folies in der Metropole Grand Nancy.

Flanieren Sie durch den Jardin Éphémère Place Stanislas, der in den Farben des Art Déco erstrahlt, entdecken Sie die Ausstellung Nancy 1925, eine Erfahrung des modernen Lebens im Musée des Beaux-Arts und staunen Sie über den Festumzug zu Saint-Nicolas, bei dem die Roaring Twenties im Mittelpunkt stehen, um ein Jahr voller Veranstaltungen und Entdeckungen rund um das Art Déco abzuschließen.

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen erneuerte sich die Kunstszene in Nancy nach dem goldenen Zeitalter des Jugendstils. Eine neue Generation von Künstlern und Handwerkern trat hervor und hauchte symbolträchtigen Häusern wie Daum oder Majorelle frischen Wind ein. In den 1920er und 1930er Jahren traten auch vielversprechende Talente wie der Eisenschmied Jean Prouvé, der Bildhauer Émie-Just Bachelet und der Juwelier Gaston Hay hervor, die zur kreativen Erneuerung der Region beitrugen. Eine von Alexandre Miot moderierte und vom Cercle du Travail angebotene Konferenz.

Italiano :

Scoprite la terza e ultima stagione del programma Métro’folies nella Grande Metropoli di Nancy.

Passeggiate per il Jardin Éphémère di Place Stanislas, addobbato con i colori dell’Art Déco, scoprite la mostra Nancy 1925, un’esperienza di vita moderna al Musée des Beaux-Arts e ammirate la sfilata dei festeggiamenti di Saint-Nicolas, incentrata sui ruggenti anni Venti, per concludere un anno ricco di eventi e scoperte sull’Art Déco.

Nel periodo tra le due guerre, la scena artistica di Nancy era in piena fase di rinnovamento dopo l’epoca d’oro dell’Art Nouveau. Una nuova generazione di artisti e artigiani lasciò il segno, dando nuova vita a case iconiche come Daum e Majorelle. Gli anni Venti e Trenta videro anche l’emergere di promettenti talenti come il fabbro ferraio Jean Prouvé, lo scultore Émie-Just Bachelet e il gioielliere Gaston Hay, che contribuirono al rinascimento creativo della regione. Conferenza di Alexandre Miot, organizzata dal Cercle du Travail.

Espanol :

Descubra la 3ª y última temporada del programa Métro’folies en la Gran Metrópolis de Nancy.

Pasee por el Jardin Éphémère de la Place Stanislas, engalanado con los colores del Art Déco, descubra la exposición Nancy 1925, una experiencia de la vida moderna en el Musée des Beaux-Arts y maravíllese con el desfile de las fiestas de Saint-Nicolas, centrado en los locos años veinte, para redondear un año rico en eventos y descubrimientos en torno al Art Déco.

En el periodo de entreguerras, la escena artística de Nancy se renovaba tras la época dorada del Art Nouveau. Una nueva generación de artistas y artesanos deja su impronta y da nueva vida a casas emblemáticas como Daum o Majorelle. Las décadas de 1920 y 1930 vieron también surgir talentos prometedores como el herrero Jean Prouvé, el escultor Émie-Just Bachelet y el joyero Gaston Hay, que contribuyeron al renacimiento creativo de la región. Conferencia de Alexandre Miot, organizada por el Cercle du Travail.

