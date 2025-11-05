Métro’folies Conférence Les flacons à parfum pendant la période Art déco rue Godron Nancy

Métro’folies Conférence Les flacons à parfum pendant la période Art déco

Découvrez la 3e et dernière saison de la programmation Métro’folies dans la Métropole du Grand Nancy.

Flânez dans le Jardin Éphémère Place Stanislas qui se pare de couleurs Art Déco, découvrez l’exposition Nancy 1925, une expérience de la vie moderne au Musée des Beaux-Arts et émerveillez-vous devant le défilé des fêtes de Saint-Nicolas qui fait la part belle aux années folles pour venir clôturer une année riche en événements et en découvertes autour de l’Art Déco.

Cette conférence portera sur l’Art du flaconnage au service du parfum pendant la période Art déco. Parfum et flacon sont alors devenus un seul élément d’une même création et non deux produits différents. La conférence vous fera découvrir les flacons signés par de célèbres créateurs invitant au rêve et à l’émotion. Le parfum, objet avant d’être senteur, institue une étroite collaboration entre le parfumeur et le verrier.

Une conférence proposée par le Cercle GAREN er animée par Jean-Pierre Haluk, enseignant retraité des Universités et membre de l’Académie lorraine des sciences.

Capacité limitée à 200 places.Tout public

English :

Discover the 3rd and final season of Métro’folies programming in the Greater Nancy Metropolis.

Stroll through the Jardin Éphémère on Place Stanislas, decked out in Art Deco colors, discover the exhibition Nancy 1925, an experience of modern life at the Musée des Beaux-Arts and marvel at the Saint-Nicolas festive parade, which gives pride of place to the Roaring Twenties, to round off a year rich in events and discoveries around Art Deco.

This lecture will focus on the art of flaconnage in the service of perfume during the Art Deco period. Perfume and bottle became a single element of the same creation, rather than two different products. The conference will introduce you to bottles signed by famous designers, inviting you to dream and feel. Perfume, an object before being a scent, institutes a close collaboration between the perfumer and the glassmaker.

A conference proposed by the Cercle GAREN and hosted by Jean-Pierre Haluk, retired university lecturer and member of the Académie lorraine des sciences.

Capacity limited to 200.

German :

Entdecken Sie die dritte und letzte Saison des Programms Métro’folies in der Metropole Grand Nancy.

Flanieren Sie durch den Jardin Éphémère Place Stanislas, der in den Farben des Art Déco erstrahlt, entdecken Sie die Ausstellung Nancy 1925, eine Erfahrung des modernen Lebens im Musée des Beaux-Arts und staunen Sie über den Festumzug zu Saint-Nicolas, bei dem die Roaring Twenties im Mittelpunkt stehen, um ein Jahr voller Veranstaltungen und Entdeckungen rund um das Art Déco abzuschließen.

In diesem Vortrag geht es um die Kunst der Flakonherstellung im Dienste des Parfums während der Art-déco-Periode. Parfum und Flakon wurden damals zu einem einzigen Element einer einzigen Kreation und nicht zu zwei verschiedenen Produkten. Die Konferenz zeigt Ihnen die von berühmten Designern signierten Flakons, die zum Träumen und Fühlen einladen. Das Parfum, das vor dem Duft ein Objekt ist, stellt eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Parfümeur und dem Glasmacher dar.

Der Vortrag wurde vom Cercle GAREN angeboten und von Jean-Pierre Haluk, pensionierter Universitätsprofessor und Mitglied der Académie lorraine des sciences, moderiert.

Die Kapazität ist auf 200 Plätze begrenzt.

Italiano :

Scoprite la terza e ultima stagione del programma Métro’folies nella Grande Metropoli di Nancy.

Passeggiate per il Jardin Éphémère di Place Stanislas, addobbato con i colori dell’Art Déco, scoprite la mostra Nancy 1925, un’esperienza di vita moderna al Musée des Beaux-Arts e ammirate la sfilata dei festeggiamenti di Saint-Nicolas, incentrata sui ruggenti anni Venti, per concludere un anno ricco di eventi e scoperte sull’Art Déco.

Questo intervento si concentrerà sull’arte del flaconaggio al servizio del profumo durante il periodo dell’Art Déco. Profumo e flaconi divennero un unico elemento della stessa creazione, piuttosto che due prodotti diversi. Durante la conferenza, scoprirete flaconi firmati da famosi designer, che vi inviteranno a sognare e a sentire. Il profumo, che è un oggetto prima di essere un profumo, è il risultato di una stretta collaborazione tra il profumiere e il vetraio.

Una conferenza organizzata dal Cercle GAREN e condotta da Jean-Pierre Haluk, docente universitario in pensione e membro dell’Accademia delle Scienze della Lorena.

Capacità limitata a 200 persone.

Espanol :

Descubra la 3ª y última temporada del programa Métro’folies en la Gran Metrópolis de Nancy.

Pasee por el Jardin Éphémère de la Place Stanislas, engalanado con los colores del Art Déco, descubra la exposición Nancy 1925, una experiencia de la vida moderna en el Musée des Beaux-Arts y maravíllese con el desfile de las fiestas de Saint-Nicolas, centrado en los locos años veinte, para redondear un año rico en eventos y descubrimientos en torno al Art Déco.

Esta conferencia se centrará en el arte del flaconnage al servicio del perfume durante el periodo Art Déco. Perfume y frasco se convirtieron en un único elemento de una misma creación, en lugar de dos productos diferentes. Durante la conferencia, descubrirá frascos firmados por famosos diseñadores, que le invitarán a soñar y a sentir. El perfume, que es un objeto antes que una fragancia, es el resultado de una estrecha colaboración entre el perfumista y el vidriero.

Conferencia organizada por el Cercle GAREN y presentada por Jean-Pierre Haluk, profesor universitario jubilado y miembro de la Academia de Ciencias de Lorena.

Aforo limitado a 200 personas.

