Métro’folies Conférence Les rencontres de la chanson Salons du Château du Charmois Vandœuvre-lès-Nancy

Découvrez la 3e et dernière saison de la programmation Métro’folies dans la Métropole du Grand Nancy.

Flânez dans le Jardin Éphémère Place Stanislas qui se pare de couleurs Art Déco, découvrez l’exposition Nancy 1925, une expérience de la vie moderne au Musée des Beaux-Arts et émerveillez-vous devant le défilé des fêtes de Saint-Nicolas qui fait la part belle aux années folles pour venir clôturer une année riche en événements et en découvertes autour de l’Art Déco.

Dans le cadre des rencontres de la chanson, vous êtes invités à assister à la conférence de l’historien de la chanson, Martin Pénet, sur la chanson des années folles.Tout public

Salons du Château du Charmois 2 avenue du charmois Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

Discover the 3rd and final season of Métro’folies programming in the Greater Nancy Metropolis.

Stroll through the Jardin Éphémère on Place Stanislas, decked out in Art Deco colors, discover the exhibition Nancy 1925, an experience of modern life at the Musée des Beaux-Arts and marvel at the Saint-Nicolas festive parade, which gives pride of place to the Roaring Twenties, to round off a year rich in events and discoveries around Art Deco.

As part of the Rencontres de la Chanson program, you are invited to attend a lecture by song historian Martin Pénet on the chanson of the Roaring Twenties.

German :

Entdecken Sie die dritte und letzte Saison des Programms Métro’folies in der Metropole Grand Nancy.

Flanieren Sie durch den Jardin Éphémère Place Stanislas, der in den Farben des Art Déco erstrahlt, entdecken Sie die Ausstellung Nancy 1925, eine Erfahrung des modernen Lebens im Musée des Beaux-Arts und staunen Sie über den Festumzug zu Saint-Nicolas, bei dem die Roaring Twenties im Mittelpunkt stehen, um ein Jahr voller Veranstaltungen und Entdeckungen rund um das Art Déco abzuschließen.

Im Rahmen der Begegnungen des Chansons sind Sie eingeladen, dem Vortrag des Chanson-Historikers Martin Pénet über das Chanson der Roaring Twenties beizuwohnen.

Italiano :

Scoprite la terza e ultima stagione del programma Métro’folies nella Grande Metropoli di Nancy.

Passeggiate per il Jardin Éphémère di Place Stanislas, addobbato con i colori dell’Art Déco, scoprite la mostra Nancy 1925, un’esperienza di vita moderna al Musée des Beaux-Arts e ammirate la sfilata dei festeggiamenti di Saint-Nicolas, incentrata sui ruggenti anni Venti, per concludere un anno ricco di eventi e scoperte sull’Art Déco.

Nell’ambito della serie « rencontres de la chanson », siete invitati a partecipare a una conferenza dello storico della canzone Martin Pénet sulle canzoni dei ruggenti anni Venti.

Espanol :

Descubra la 3ª y última temporada del programa Métro’folies en la Gran Metrópolis de Nancy.

Pasee por el Jardin Éphémère de la Place Stanislas, engalanado con los colores del Art Déco, descubra la exposición Nancy 1925, una experiencia de la vida moderna en el Musée des Beaux-Arts y maravíllese con el desfile de las fiestas de Saint-Nicolas, centrado en los locos años veinte, para redondear un año rico en eventos y descubrimientos en torno al Art Déco.

En el marco de los « Encuentros de la canción », le invitamos a asistir a una conferencia del historiador de la canción Martin Pénet sobre las canciones de los locos años veinte.

