Métro'folies Conférence L'itinéraire et les réalisations d'un architecte Messin, Mathias Teitgen rue Godron Nancy mercredi 1 octobre 2025.

rue Godron Amphithéâtre Cuénot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-01 18:30:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-08

Découvrez la 3e et dernière saison de la programmation Métro’folies dans la Métropole du Grand Nancy.

Flânez dans le Jardin Éphémère Place Stanislas qui se pare de couleurs Art Déco, découvrez l’exposition Nancy 1925, une expérience de la vie moderne au Musée des Beaux-Arts et émerveillez-vous devant le défilé des fêtes de Saint-Nicolas qui fait la part belle aux années folles pour venir clôturer une année riche en événements et en découvertes autour de l’Art Déco.

Cette conférence en images portera sur les origines, la formation et les réalisations d’un architecte dans le cadre de la société d’habitations à bon marché, la Maison du Cheminot ou en relation directe avec les particuliers. De nombreux documents graphiques issus des archives de Mathias Teitgen illustreront l’itinéraire de cet architecte et ses réalisations. Une conférence animée par Philippe Wernert du Cercle GAREN.

Capacité limitée à 200 places.Tout public

rue Godron Amphithéâtre Cuénot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

Discover the 3rd and final season of Métro’folies programming in the Greater Nancy Metropolis.

Stroll through the Jardin Éphémère on Place Stanislas, decked out in Art Deco colors, discover the exhibition Nancy 1925, an experience of modern life at the Musée des Beaux-Arts and marvel at the Saint-Nicolas festive parade, which gives pride of place to the Roaring Twenties, to round off a year rich in events and discoveries around Art Deco.

This illustrated lecture will look at the origins, training and achievements of an architect working for the Société d’habitations à bon marché, Maison du Cheminot, or in direct contact with private individuals. Numerous graphic documents from Mathias Teitgen’s archives will illustrate the architect’s career and achievements. Philippe Wernert of Cercle GAREN will host the conference.

Capacity limited to 200.

German :

Entdecken Sie die dritte und letzte Saison des Programms Métro’folies in der Metropole Grand Nancy.

Flanieren Sie durch den Jardin Éphémère Place Stanislas, der in den Farben des Art Déco erstrahlt, entdecken Sie die Ausstellung Nancy 1925, eine Erfahrung des modernen Lebens im Musée des Beaux-Arts und staunen Sie über den Festumzug zu Saint-Nicolas, bei dem die Roaring Twenties im Mittelpunkt stehen, um ein Jahr voller Veranstaltungen und Entdeckungen rund um das Art Déco abzuschließen.

Dieser Bildervortrag befasst sich mit den Ursprüngen, der Ausbildung und den Leistungen eines Architekten im Rahmen der Gesellschaft für billige Wohnungen, dem Maison du Cheminot, oder in direkter Verbindung mit Privatpersonen. Zahlreiche grafische Dokumente aus dem Archiv von Mathias Teitgen werden den Werdegang dieses Architekten und seine Leistungen illustrieren. Eine von Philippe Wernert vom Cercle GAREN moderierte Konferenz.

Die Kapazität ist auf 200 Plätze begrenzt.

Italiano :

Scoprite la terza e ultima stagione del programma Métro’folies nella Grande Metropoli di Nancy.

Passeggiate per il Jardin Éphémère di Place Stanislas, addobbato con i colori dell’Art Déco, scoprite la mostra Nancy 1925, un’esperienza di vita moderna al Musée des Beaux-Arts e ammirate la sfilata dei festeggiamenti di Saint-Nicolas, incentrata sui ruggenti anni Venti, per concludere un anno ricco di eventi e scoperte sull’Art Déco.

Questa conferenza illustrata analizzerà le origini, la formazione e le realizzazioni di un architetto che lavorava per la Société d’habitations à bon marché, la Maison du Cheminot, o che lavorava direttamente con i privati. Numerosi documenti grafici provenienti dagli archivi di Mathias Teitgen illustreranno la carriera e le realizzazioni dell’architetto. La conferenza sarà tenuta da Philippe Wernert del Cercle GAREN.

Capacità limitata a 200 persone.

Espanol :

Descubra la 3ª y última temporada del programa Métro’folies en la Gran Metrópolis de Nancy.

Pasee por el Jardin Éphémère de la Place Stanislas, engalanado con los colores del Art Déco, descubra la exposición Nancy 1925, una experiencia de la vida moderna en el Musée des Beaux-Arts y maravíllese con el desfile de las fiestas de Saint-Nicolas, centrado en los locos años veinte, para redondear un año rico en eventos y descubrimientos en torno al Art Déco.

Esta conferencia ilustrada abordará los orígenes, la formación y las realizaciones de un arquitecto que trabajó para la Société d’habitations à bon marché, la Maison du Cheminot, o directamente con particulares. Numerosos documentos gráficos procedentes de los archivos de Mathias Teitgen ilustrarán la carrera y las realizaciones del arquitecto. La conferencia correrá a cargo de Philippe Wernert, del Cercle GAREN.

Aforo limitado a 200 personas.

L’événement Métro’folies Conférence L’itinéraire et les réalisations d’un architecte Messin, Mathias Teitgen Nancy a été mis à jour le 2025-09-21 par DESTINATION NANCY