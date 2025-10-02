Métro’folies Conférence Nancy l’Élégante Salle Raugraff Nancy

Métro’folies Conférence Nancy l’Élégante Salle Raugraff Nancy jeudi 2 octobre 2025.

Métro’folies Conférence Nancy l’Élégante

Salle Raugraff 13 bis rue de Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-02 14:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Découvrez la 3e et dernière saison de la programmation Métro’folies dans la Métropole du Grand Nancy.

Flânez dans le Jardin Éphémère Place Stanislas qui se pare de couleurs Art Déco, découvrez l’exposition Nancy 1925, une expérience de la vie moderne au Musée des Beaux-Arts et émerveillez-vous devant le défilé des fêtes de Saint-Nicolas qui fait la part belle aux années folles pour venir clôturer une année riche en événements et en découvertes autour de l’Art Déco.

Pour célébrer le centenaire de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrielle Moderne de Paris, Christophe Rodermann, conférencier du patrimoine, Maître en droit et en histoire de l’art, vous invite à revivre l’esprit des années folles, où Nancy l’Élégante brillera de mille feux.Tout public

0 .

Salle Raugraff 13 bis rue de Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 67

English :

Discover the 3rd and final season of Métro’folies programming in the Greater Nancy Metropolis.

Stroll through the Jardin Éphémère on Place Stanislas, decked out in Art Deco colors, discover the exhibition Nancy 1925, an experience of modern life at the Musée des Beaux-Arts and marvel at the Saint-Nicolas festive parade, which gives pride of place to the Roaring Twenties, to round off a year rich in events and discoveries around Art Deco.

To celebrate the centenary of the Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrielle Moderne in Paris, Christophe Rodermann, heritage lecturer, Master of Law and Master of Art History, invites you to relive the spirit of the Roaring Twenties, when Nancy l’Élégante shone brightly.

German :

Entdecken Sie die dritte und letzte Saison des Programms Métro’folies in der Metropole Grand Nancy.

Flanieren Sie durch den Jardin Éphémère Place Stanislas, der in den Farben des Art Déco erstrahlt, entdecken Sie die Ausstellung Nancy 1925, eine Erfahrung des modernen Lebens im Musée des Beaux-Arts und staunen Sie über den Festumzug zu Saint-Nicolas, bei dem die Roaring Twenties im Mittelpunkt stehen, um ein Jahr voller Veranstaltungen und Entdeckungen rund um das Art Déco abzuschließen.

Zur Feier des 100. Jahrestags der Internationalen Ausstellung für moderne dekorative und industrielle Kunst in Paris lädt Sie Christophe Rodermann, Conferencier du Patrimoine, Magister der Rechtswissenschaften und Kunstgeschichte, ein, den Geist der Roaring Twenties wieder aufleben zu lassen, in denen die elegante Nancy in tausend Lichtern erstrahlt.

Italiano :

Scoprite la terza e ultima stagione del programma Métro’folies nella Grande Metropoli di Nancy.

Passeggiate per il Jardin Éphémère di Place Stanislas, addobbato con i colori dell’Art Déco, scoprite la mostra Nancy 1925, un’esperienza di vita moderna al Musée des Beaux-Arts e ammirate la sfilata dei festeggiamenti di Saint-Nicolas, incentrata sui ruggenti anni Venti, per concludere un anno ricco di eventi e scoperte sull’Art Déco.

Per celebrare il centenario dell’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industrielle Moderne di Parigi, Christophe Rodermann, docente di patrimonio, Master in Diritto e Master in Storia dell’Arte, vi invita a rivivere lo spirito dei ruggenti anni Venti, quando Nancy l’Élégante brillava di luce propria.

Espanol :

Descubra la 3ª y última temporada del programa Métro’folies en la Gran Metrópolis de Nancy.

Pasee por el Jardin Éphémère de la Place Stanislas, engalanado con los colores del Art Déco, descubra la exposición Nancy 1925, una experiencia de la vida moderna en el Musée des Beaux-Arts y maravíllese con el desfile de las fiestas de Saint-Nicolas, centrado en los locos años veinte, para redondear un año rico en eventos y descubrimientos en torno al Art Déco.

Para celebrar el centenario de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industria Moderna de París, Christophe Rodermann, profesor de Patrimonio, Máster en Derecho y Máster en Historia del Arte, le invita a revivir el espíritu de los locos años veinte, cuando Nancy l’Élégante brillaba con luz propia.

L’événement Métro’folies Conférence Nancy l’Élégante Nancy a été mis à jour le 2025-09-21 par DESTINATION NANCY