Métro’folies Exposition Artdeco))) Galerie Poirel Nancy

Galerie Poirel 3 Rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Qu’est-ce que l’expression Art déco peutelle encore évoquer aux artistes d’aujourd’hui et de demain ? L’exposition ARTDECO))), coproduite par l’Ensad Nancy et le musée des Beaux-arts de Nancy en collaboration avec Casino Luxembourg et le soutien de Kultur I lx, explore cette question féconde à travers les œuvres de jeunes créateurs de l’Ensad Nancy et du Luxembourg.Tout public
Galerie Poirel 3 Rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
English :
What does the term « Art Deco » still evoke for today?s and tomorrow?s artists? The ARTDECO))) exhibition, co-produced by Ensad Nancy and the Musée des Beaux-arts de Nancy in collaboration with Casino Luxembourg and with the support of Kultur I lx, explores this fruitful question through the works of young designers from Ensad Nancy and Luxembourg.
German :
Was sagt der Begriff « Art déco » den Künstlern von heute und morgen noch? Die Ausstellung ARTDECO))), die von der Ensad Nancy und dem Musée des Beaux-Arts de Nancy in Zusammenarbeit mit Casino Luxembourg und der Unterstützung von Kultur I lx koproduziert wurde, geht dieser fruchtbaren Frage anhand von Werken junger Designer der Ensad Nancy und Luxemburg nach.
Italiano :
Cosa evoca ancora il termine « Art Déco » per gli artisti di oggi e di domani? La mostra ARTDECO))), coprodotta dall’Ensad Nancy e dal Musée des Beaux-arts de Nancy in collaborazione con il Casino Luxembourg e con il sostegno di Kultur I lx, esplora questa feconda domanda attraverso le opere di giovani designer dell’Ensad Nancy e del Lussemburgo.
Espanol :
¿Qué sigue evocando el término « Art Déco » para los artistas de hoy y de mañana? La exposición ARTDECO))), coproducida por Ensad Nancy y el Museo de Bellas Artes de Nancy en colaboración con Casino Luxembourg y con el apoyo de Kultur I lx, explora esta fructífera cuestión a través de las obras de jóvenes diseñadores de Ensad Nancy y Luxemburgo.
