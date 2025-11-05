Métro’folies Exposition De l’idée à l’objet Nancy

Métro’folies Exposition De l’idée à l’objet

3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-05 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

En écho à l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne, le musée des Beaux-Arts présente une exposition-dossier De l’idée à l’objet consacrée aux multiples processus de création des artistes lorrains de l’entre-deux-guerres.Tout public

3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

Echoing the exhibition Nancy 1925. An experience of modern life, the Musée des Beaux-Arts presents a special exhibition entitled De l?idée à l?objet (From idea to object), devoted to the multiple creative processes of Lorraine?s artists between the wars.

German :

In Anlehnung an die Ausstellung Nancy 1925. Eine Erfahrung des modernen Lebens präsentiert das Musée des Beaux-Arts eine Ausstellung mit Dossier De l’idée à l’objet, die sich den vielfältigen Schaffensprozessen der lothringischen Künstler der Zwischenkriegszeit widmet.

Italiano :

Facendo eco alla mostra Nancy 1925. Un’esperienza di vita moderna, il Musée des Beaux-Arts presenta una mostra speciale intitolata De l’idée à l’objet (Dall’idea all’oggetto), dedicata ai molteplici processi creativi degli artisti lorenesi tra le due guerre.

Espanol :

Haciéndose eco de la exposición Nancy 1925. Una experiencia de la vida moderna, el Museo de Bellas Artes presenta una exposición especial titulada De l’idée à l’objet (De la idea al objeto), dedicada a los múltiples procesos creativos de los artistas loreneses de entreguerras.

