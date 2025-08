Métro’folies Exposition et Visite Guidée De Verre et De Fer Nancy

Le centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes est l’occasion de redécouvrir un joyau de l’Art déco industriel le siège social nancéien de la Société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson. Ce bâtiment remarquable, conçu par l’architecte Jean Bourgon, témoigne de l’alliance entre architecture et industrie à cette époque.

Jean Bourgon s’est entouré d’une équipe d’artistes décorateurs déjà distingués en 1925 pour la réalisation du pavillon de Nancy et de l’Est de la France. Parmi eux, les vitraillistes Jacques Grüber et André Lemoine, les ferronniers d’art Jean Prouvé et Edgar Brandt, ainsi que le sculpteur Émile Just Bachelet. D’autres artistes parisiens ont également contribué à ce projet, notamment le ferronnier d’art Raymond Subes et les mosaïstes Alphonse Gentil & François Bourdet. L’ensemble du programme décoratif, commandité par le directeur Camille Cavallier, célèbre la grandeur de l’industrie mussipontaine à travers un travail artistique d’exception.

L’exposition et les visites offrent une occasion unique de découvrir cette architecture dans son état d’origine, grâce à l’ouverture exceptionnelle du bâtiment, aujourd’hui propriété de l’Université de Lorraine. Elles sont proposées par les étudiants de deuxième année du master Histoire de l’Art Métiers des musées et des expositions (HAMME) de l’Université de Lorraine.

Sur réservation uniquement en passant par le site internet.

Accès PMR uniquement au rez-de-chaussée.Tout public

91 Avenue de la Libération Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The centenary of the Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes is an opportunity to rediscover a jewel of industrial Art Deco the Nancy headquarters of the Société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson. This remarkable building, designed by architect Jean Bourgon, bears witness to the alliance between architecture and industry at the time.

Jean Bourgon surrounded himself with a team of decorative artists who had already distinguished themselves in 1925 with the creation of the Pavillon de Nancy et de l?Est de la France. Among them were stained-glass artists Jacques Grüber and André Lemoine, ironworkers Jean Prouvé and Edgar Brandt, and sculptor Émile Just Bachelet. Other Parisian artists also contributed to the project, including wrought ironworker Raymond Subes and mosaicists Alphonse Gentil & François Bourdet. The entire decorative program, commissioned by director Camille Cavallier, celebrates the greatness of Mussipont?s industry through exceptional artistry.

The exhibition and tours offer a unique opportunity to discover this architecture in its original state, thanks to the exceptional openness of the building, now owned by the Université de Lorraine. They are offered by second-year students in the History of Art Museum and Exhibition Professions (HAMME) master’s program at the Université de Lorraine.

Reservations required via the website.

PMR access on first floor only.

German :

Das hundertjährige Jubiläum der Internationalen Ausstellung für moderne dekorative und industrielle Kunst bietet die Gelegenheit, ein Juwel des industriellen Art déco wiederzuentdecken den Hauptsitz der Société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson in Nancy. Dieses bemerkenswerte Gebäude, das vom Architekten Jean Bourgon entworfen wurde, zeugt von der Verbindung zwischen Architektur und Industrie in dieser Epoche.

Jean Bourgon umgab sich mit einem Team von Dekorationskünstlern, die bereits 1925 für die Gestaltung des Pavillons von Nancy und Ostfrankreich ausgezeichnet worden waren. Zu ihnen gehörten die Glasmaler Jacques Grüber und André Lemoine, die Kunstschmiede Jean Prouvé und Edgar Brandt sowie der Bildhauer Émile Just Bachelet. Andere Pariser Künstler trugen ebenfalls zu diesem Projekt bei, darunter der Kunstschmied Raymond Subes und die Mosaikkünstler Alphonse Gentil & François Bourdet. Das gesamte Dekorationsprogramm, das vom Direktor Camille Cavallier in Auftrag gegeben wurde, feiert die Größe der Industrie von Mussipontaine durch außergewöhnliche künstlerische Arbeit.

Die Ausstellung und die Besichtigungen bieten eine einzigartige Gelegenheit, diese Architektur in ihrem ursprünglichen Zustand zu entdecken, dank der außergewöhnlichen Öffnung des Gebäudes, das heute der Universität Lothringen gehört. Sie werden von Studenten des zweiten Jahres des Masterstudiengangs Kunstgeschichte Museen und Ausstellungen (HAMME) der Université de Lorraine angeboten.

Nur mit Reservierung über die Website.

Zugang für Behinderte nur im Erdgeschoss.

Italiano :

Il centenario dell’Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e Industriali Moderne è l’occasione per riscoprire un gioiello dell’Art Déco industriale: la sede di Nancy della Société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson. Questo notevole edificio, progettato dall’architetto Jean Bourgon, testimonia l’alleanza tra l’architettura e l’industria dell’epoca.

Jean Bourgon si circondò di un’équipe di artisti decorativi che si erano già fatti apprezzare nel 1925 per il loro lavoro sul padiglione di Nancy e della Francia orientale. Tra questi, gli artisti delle vetrate Jacques Grüber e André Lemoine, i fabbri ferrai Jean Prouvé e Edgar Brandt e lo scultore Émile Just Bachelet. Anche altri artisti parigini hanno contribuito al progetto, in particolare l’artista del ferro battuto Raymond Subes e i mosaicisti Alphonse Gentil e François Bourdet. L’intero programma decorativo, commissionato dal direttore Camille Cavallier, celebra la grandezza dell’industria Mussipont attraverso un lavoro artistico eccezionale.

La mostra e le visite guidate offrono un’opportunità unica di scoprire questa architettura nel suo stato originale, grazie all’eccezionale apertura dell’edificio, ora di proprietà dell’Université de Lorraine. Le visite sono guidate dagli studenti del secondo anno del Master in Storia dell’Arte Professioni museali ed espositive (HAMME) dell’Université de Lorraine.

Prenotazione obbligatoria tramite il sito web.

Accesso PRM solo al piano terra.

Espanol :

El centenario de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas es la ocasión de redescubrir una joya del Art Déco industrial: la sede de Nancy de la Société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson. Este notable edificio, diseñado por el arquitecto Jean Bourgon, es testigo de la alianza entre la arquitectura y la industria de la época.

Jean Bourgon se rodeó de un equipo de artistas decorativos que ya habían sido aclamados en 1925 por su trabajo en el pabellón de Nancy y Francia Oriental. Entre ellos se encontraban los vitralistas Jacques Grüber y André Lemoine, los herreros Jean Prouvé y Edgar Brandt, y el escultor Émile Just Bachelet. Otros artistas parisinos también contribuyeron al proyecto, especialmente el artista del hierro forjado Raymond Subes y los mosaiquistas Alphonse Gentil y François Bourdet. Todo el programa decorativo, encargado por el director Camille Cavallier, celebra la grandeza de la industria de Mussipont a través de un trabajo artístico excepcional.

La exposición y las visitas ofrecen una oportunidad única de descubrir esta arquitectura en su estado original, gracias a la excepcional apertura del edificio, hoy propiedad de la Universidad de Lorena. Las visitas están dirigidas por estudiantes de segundo año del Máster de Historia del Arte Profesiones de museos y exposiciones (HAMME) de la Universidad de Lorena.

Reserva obligatoria a través de la página web.

Acceso PMR sólo en la planta baja.

