Métro’folies Exposition L’Art déco dans la métropole Siège social Métropole du Grand Nancy Nancy

1999 l’École de Nancy, 2005 le temps des Lumières, 2012 l’année Jean Prouvé, 2013 Renaissance. Ces grands événements fédérateurs illustrent la richesse de notre patrimoine. L’Art déco, pourtant très présent sur le territoire de la Métropole, avec près de 1 300 bâtiments, n’avait pas encore été célébré. Quoi de mieux que 2025, année du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de la ville de Paris, pour le mettre en lumière. L’exposition Métro’Folies l’Art déco dans la Métropole présente la genèse et le développement de cet événement et quelques particularités historiques propres à notre territoire.Tout public

1999 l?École de Nancy, 2005 le temps des Lumières, 2012 l?année Jean Prouvé, 2013 Renaissance. These major events illustrate the richness of our heritage. Art Deco, which is very present in the Metropole, with almost 1,300 buildings, has not yet been celebrated. What better way to highlight it than in 2025, the centenary year of the Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de la ville de Paris. The exhibition Métro?Folies: l?Art déco dans la Métropole presents the genesis and development of this event, as well as some of the historical particularities specific to our region.

1999 die École de Nancy, 2005 die Zeit der Aufklärung, 2012 das Jean-Prouvé-Jahr, 2013 die Renaissance. Diese großen, verbindenden Veranstaltungen veranschaulichen den Reichtum unseres Kulturerbes. Das Art déco, das mit fast 1300 Gebäuden im Gebiet der Metropole sehr präsent ist, wurde bisher noch nicht gefeiert. Was wäre besser geeignet als das Jahr 2025, in dem die Internationale Ausstellung für moderne dekorative und industrielle Kunst der Stadt Paris ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, um sie ins Rampenlicht zu stellen? Die Ausstellung Métro?Folies: l’Art déco dans la Métropole zeigt die Entstehung und Entwicklung dieses Ereignisses sowie einige historische Besonderheiten, die für unser Gebiet typisch sind.

1999 l’École de Nancy, 2005 le temps des Lumières, 2012 l’année Jean Prouvé, 2013 Renaissance. Questi grandi eventi illustrano la ricchezza del nostro patrimonio. Tuttavia, l’Art Déco, che ha una forte presenza nell’area della Grande Nancy, con quasi 1.300 edifici, non è ancora stata celebrata. Quale modo migliore per valorizzarla se non nel 2025, centenario dell’Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e Industriali Moderne di Parigi. La mostra Métro?Folies: l’Art déco dans la Métropole ripercorre la genesi e lo sviluppo di questo evento, nonché alcune caratteristiche storiche specifiche della nostra regione.

1999 l’École de Nancy, 2005 le temps des Lumières, 2012 l’année Jean Prouvé, 2013 Renaissance. Estos grandes acontecimientos ilustran la riqueza de nuestro patrimonio. Sin embargo, el Art Déco, muy presente en el área metropolitana de Nancy, con cerca de 1.300 edificios, aún no ha sido celebrado. Qué mejor manera de ponerlo de relieve que en 2025, centenario de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París. La exposición Métro?Folies: l?Art déco dans la Métropole (Metro Follies: el Art Déco en la Metrópolis) repasa la génesis y el desarrollo de este acontecimiento, así como algunos de los rasgos históricos específicos de nuestra región.

