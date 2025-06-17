Métro’folies Exposition Mosaïque d’Architectures Au Temps de l’Art déco en Meurthe-et-Moselle Archives départementales de Meurthe-et-Moselle Nancy

Métro’folies Exposition Mosaïque d’Architectures Au Temps de l’Art déco en Meurthe-et-Moselle

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 2 Rue J-B. Thiéry-Solet Nancy Meurthe-et-Moselle

L’essor de l’Art déco marque l’apogée de la diversité des arts et styles de l’architecture. Classicisme, historicisme, éclectisme, régionalisme, Art nouveau, modernisme, architecture préfabriquée toutes ces notions et courants existent avant lui et continuent d’évoluer grâce à lui, alors même qu’ils s’affrontent parfois.

Aucun n’exclut forcément l’autre et l’Art déco peut aussi bien se combiner avec le néo-classicisme, né en réaction à l’Art nouveau, que se mêler au régionalisme ou rajeunir un style historique en simplifiant ses formes. Le seul courant qui semble a priori incompatible avec l’Art déco est le Mouvement moderne des années 1920, qui rejette l’ornementation. Pourtant, certains architectes parviendront à fusionner les principes de l’un et le vocabulaire de l’autre pour créer des œuvres hybrides.

Les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle proposent d’explorer ces clés de compréhension à travers des exemples d’édifices, connus ou méconnus et de documents souvent inédits, issus de leurs collections.

Visite libre.

Samedi 23 et dimanche 24 août, venez découvrir l’exposition « Mosaïque d’architectures au temps de l’Art déco en Meurthe-et-Moselle » le temps d’un week-end !

Samedi Visite de l’exposition en présence d’un médiateur, ateliers créatifs en continu pour les familles sur réservation.

Dimanche: Visite de l’exposition en présence d’un médiateur et projection du film L’Inhumaine de Marcel L’Herbier à 16h.Tout public

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 2 Rue J-B. Thiéry-Solet Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 90 90

English :

The rise of Art Deco marked the apogee of the diversity of architectural arts and styles. Classicism, historicism, eclecticism, regionalism, Art Nouveau, modernism, prefabricated architecture all these notions and currents existed before Art Deco and continue to evolve thanks to it, even though they sometimes clash.

None of them necessarily excludes the other, and Art Deco can just as easily combine with neo-classicism, born in reaction to Art Nouveau, as it can with regionalism, or rejuvenate a historic style by simplifying its forms. The only current that seems a priori incompatible with Art Deco is the Modern Movement of the 1920s, which rejects ornamentation. Yet some architects succeeded in fusing the principles of one with the vocabulary of the other to create hybrid works.

The Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Meurthe-et-Moselle departmental archives) propose to explore these keys to understanding through examples of buildings, both well-known and little-known, and documents, often unpublished, from their collections.

Free admission.

Saturday August 23 and Sunday August 24, come and discover the « Mosaic of architectures: Art Deco in Meurthe-et-Moselle » exhibition over the weekend!

Saturday: Visit the exhibition in the presence of a mediator, continuous creative workshops for families (booking required).

Sunday: Guided tour of the exhibition and screening of Marcel L’Herbier’s film L’Inhumaine at 4pm.

German :

Der Aufstieg des Art déco markiert den Höhepunkt der Vielfalt der Künste und Stile in der Architektur. Klassizismus, Historismus, Eklektizismus, Regionalismus, Jugendstil, Modernismus, Fertigbau all diese Begriffe und Strömungen existierten bereits vor dem Deco und entwickelten sich dank ihm weiter, wobei sie sich manchmal sogar bekämpften.

Keine schließt die andere aus und Art déco kann mit dem Neoklassizismus, der als Reaktion auf den Jugendstil entstand, kombiniert werden, sich mit dem Regionalismus vermischen oder einen historischen Stil verjüngen, indem er seine Formen vereinfacht. Die einzige Strömung, die auf den ersten Blick unvereinbar mit dem Art déco zu sein scheint, ist die moderne Bewegung der 1920er Jahre, die Ornamente ablehnt. Dennoch gelang es einigen Architekten, die Prinzipien des einen mit dem Vokabular des anderen zu verschmelzen und so hybride Werke zu schaffen.

Die Archives départementales de Meurthe-et-Moselle schlagen vor, diese Schlüssel zum Verständnis anhand von Beispielen bekannter und unbekannter Gebäude und oftmals unveröffentlichter Dokumente aus ihren Sammlungen zu erkunden.

Freie Besichtigung.

Samstag, 23. und Sonntag, 24. August: Entdecken Sie ein Wochenende lang die Ausstellung « Mosaïque d’architectures: au temps de l’Art déco en Meurthe-et-Moselle » (Mosaik der Architekturen: zur Zeit des Art déco in Meurthe-et-Moselle)!

Samstag: Besichtigung der Ausstellung in Anwesenheit eines Vermittlers, fortlaufende Kreativ-Workshops für Familien nach vorheriger Anmeldung.

Sonntag: Besichtigung der Ausstellung in Anwesenheit eines Vermittlers und Vorführung des Films L’Inhumaine von Marcel L’Herbier um 16 Uhr.

Italiano :

L’ascesa dell’Art Déco ha segnato l’apogeo della diversità delle arti e degli stili architettonici. Classicismo, storicismo, eclettismo, regionalismo, Art Nouveau, modernismo, architettura prefabbricata: tutti questi concetti e tendenze esistevano prima dell’Art Déco e hanno continuato a evolversi grazie ad essa, anche se a volte si sono scontrati.

Nessuna di esse esclude necessariamente l’altra, e l’Art Déco può combinarsi altrettanto facilmente con il neoclassicismo, nato come reazione all’Art Nouveau, così come può fondersi con il regionalismo o ringiovanire uno stile storico semplificandone le forme. L’unica tendenza che sembrava incompatibile con l’Art Déco era il Movimento Moderno degli anni Venti, che rifiutava l’ornamento. Tuttavia, alcuni architetti riuscirono a fondere i principi dell’uno con il vocabolario dell’altro per creare opere ibride.

Gli Archives départementales de Meurthe-et-Moselle esplorano queste chiavi di lettura attraverso esempi di edifici, sia noti che poco conosciuti, e documenti spesso inediti delle loro collezioni.

Ingresso libero.

Sabato 23 e domenica 24 agosto, venite a scoprire la mostra « Mosaico di architettura: l’Art Déco nella Meurthe-et-Moselle » durante il fine settimana!

Sabato: visita alla mostra in presenza di un interprete, con laboratori creativi in corso per le famiglie (su prenotazione).

Domenica: visita alla mostra in presenza di un interprete e proiezione del film L’Inhumaine di Marcel L’Herbier alle 16.00.

Espanol :

El auge del Art Déco marcó el apogeo de la diversidad de artes y estilos arquitectónicos. Clasicismo, historicismo, eclecticismo, regionalismo, Art Nouveau, modernismo, arquitectura prefabricada: todos estos conceptos y tendencias existían antes del Art Déco y siguieron evolucionando gracias a él, aunque a veces entraran en conflicto.

Ninguna de ellas excluye necesariamente a la otra, y el Art Déco puede combinarse tan fácilmente con el neoclasicismo, que nació como reacción al Art Nouveau, como con el regionalismo o rejuvenecer un estilo histórico simplificando sus formas. La única tendencia que parecía incompatible con el Art Déco era el Movimiento Moderno de los años veinte, que rechazaba la ornamentación. Sin embargo, algunos arquitectos lograron fusionar los principios de uno con el vocabulario del otro para crear obras híbridas.

Los Archives départementales de Meurthe-et-Moselle exploran estas claves de comprensión a través de ejemplos de edificios, tanto conocidos como poco conocidos, y de documentos a menudo inéditos de sus colecciones.

Entrada gratuita.

El sábado 23 y el domingo 24 de agosto, venga a descubrir durante el fin de semana la exposición « Mosaico de arquitectura: el Art Déco en Meurthe-et-Moselle »

Sábado: Visita de la exposición en presencia de un intérprete, con talleres creativos permanentes para familias (previa reserva).

Domingo: Visita de la exposición con intérprete y proyección de la película L’Inhumaine de Marcel L’Herbier a las 16:00 h.

