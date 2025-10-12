METRONUM CÔTÉ JARDINS LES JARDINS DU MUSÉUM DE BORDEROUGE Toulouse

LES JARDINS DU MUSÉUM DE BORDEROUGE 24 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 19:30:00

2025-10-12

Les Jardins du Muséum de Borderouge et le Metronum fêtent l’automne ! Ils vous invitent à célébrer ensemble et en musique les merveilles de la nature dans le cadre inspirant des Jardins !

Et pour cette édition, la fête se fait aussi en partenariat avec le Tactikollectif, en préouverture du festival Origines Contrôlées. Au programme un réveil musical en douceur avec Les Contes Berbères de Kabylie de Mouloud Mammeri mis en scène et en musique par le Théâtre du Kalam (10h30 et 14h30). Où chaque conte est un tableau vivant : les artistes alternent les rôles de narrateur et de personnages, en jouant sur les registres et les rythmes. Une chose est sûre : après les avoir entendus, vous n’écouterez plus jamais le vent des montagnes de la même façon…

Puis place à la déambulation dans les jardins au son des rythmes et des mélodies populaires marocaines avec Dakka Marrakchia Toulouse Brahim, qui vous entraine dans sa joyeuse ferveur (11h15 et 15h15). Visitant des répertoires allant du Moyen Orient à la Colombie, le quatuor Maghré-Cumbia propose ensuite une rencontre inédite, vivante, énergique et pleine de surprises (16h15) !

Enfin à 17h30, un grand concert de clôture avec Super Panela, le combo tropical toulousain taillé pour faire secouer les têtes et bouger les foules ! Super Panela présenter en avant-première à Toulouse son nouvel album, à l’occasion des 10 ans du groupe. Nouvelle étape, même mission : faut que ça groove et que ça réchauffe ! .

LES JARDINS DU MUSÉUM DE BORDEROUGE 24 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 26 38 43 contact@lemetronum.fr

English :

The Jardins du Muséum de Borderouge and the Metronum are celebrating autumn! We invite you to join us for a musical celebration of nature’s wonders in the inspiring setting of the Jardins!

German :

Die Gärten des Muséum de Borderouge und das Metronum feiern den Herbst! Sie laden Sie ein, gemeinsam und mit Musik die Wunder der Natur in der inspirierenden Umgebung der Gärten zu feiern!

Italiano :

I Jardins du Muséum de Borderouge e il Metronum festeggiano l’autunno! Vi invitiamo a unirvi a noi per una celebrazione musicale delle meraviglie della natura nella suggestiva cornice dei Giardini!

Espanol :

Los Jardines del Museo de Borderouge y el Metronum celebran el otoño Le invitamos a unirse a nosotros en una celebración musical de las maravillas de la naturaleza en el inspirador marco de los Jardines

L’événement METRONUM CÔTÉ JARDINS Toulouse a été mis à jour le 2025-10-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE