Métropolis Soirée Méga mousse + soirée DJ Château-Thierry

Parc Citélium Château-Thierry Aisne

Début : 2025-07-26 21:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Qui l’eût cru ? La première soirée mousse au Métropolis Fun Parc à Château-Thierry arrive très bientôt ! ✨

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable avec

Un bar et un snacking extérieur pour vous rafraîchir et vous restaurer.

Des goodies à gagner tout au long de la soirée !

Une ambiance musicale assurée par notre DJ ALVX pour danser toute la nuit.

Un canon à mousse XL pour encore plus de fun et de folie !

️ Venez avec vos maillots de bain, shorts et serviettes pour profiter pleinement de la soirée. Déguisés, en tenue de plage ou avec vos bouées, c’est encore plus fun !

Ne manquez pas cet événement unique le 26 juillet à partir de 21h00 et préparez-vous à vivre une expérience mousseuse et festive comme jamais !

Métropolis Fun Parc, Château-Thierry

⚠️ Attention Le parking principal sera fermé au public à partir de 14h00. Le parking annexe sera ouvert pour vous accueillir.

On vous attend nombreux pour une soirée pleine de rires, de musique et de mousse ! .

Parc Citélium Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 75 05 00 33 contact@metropolis-chateau-thierry.com

